【抗疫維穩】農行（０１２８８）成功發行鼠年首個境外人民幣債券

《經濟通通訊社１３日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）成功定價增發

境外５年期固息人民幣債券，規模為１５億元，增發後債券總規模達４５億元。

這是鼠年境外資本市場第一筆發行的人民幣「點心債」。農行有關負責人表示，募集資金主

要用於支持鄉村振興戰略重點領域，以及應對國內此次新冠肺炎疫情防控相關領域的信貸投放。

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