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即市新聞

13/02/2020 09:34

【Ａ股外援】ＭＳＣＩ季檢：中國指數增京滬高鐵等，剔美的集團等

　　《經濟通通訊社１３日專訊》ＭＳＣＩ明晟今早公布季度調整名單，相關調整將在２月２８
日盤後生效。
　　ＭＳＣＩ中國指數增加九隻成分股，剔除了三隻成分股。增加的分別是：金山辦公
（滬：６８８１１１）、京滬高鐵（滬：６０１８１６）、瑞幸咖啡（中概股）、中國人保
（０１３３９）（滬：６０１３１９）、上海萊士（深：００３３６３）、深科技
（深：００００２１）、通富微（深：００２１５６）、滔搏國際控股（０６１１０）、再鼎醫
藥；剔除的有：中國首控（０１２６９）、美的集團（深：０００３３３）、趣店。
　　ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數新增６個成分股，沒有剔除；增加的有：金山辦公、京滬高鐵、
上海萊士、深科技、天風證券（滬：６０１１６２）、中天金融（深：０００５４０）。
　　ＭＳＣＩ中國全股票指數新增９個成份股，剔除３個。新增成分股中全市值最大的三個是京
滬高鐵、中國人保和金山軟件（０３８８８）。ＭＳＣＩ中國全股票小盤指數也將新增兩隻成分
股，刪除六隻成分股。

＊ＭＳＣＩ新興市場指數新增人保等＊

　　ＭＳＣＩ　ＡＣＷＩ全球指數新增７個成份股，剔除４個。ＭＳＣＩ新興市場指數新增成份
股中，總市值前三的分別是中國人保、聞泰科技和瑞幸咖啡。ＭＳＣＩ全球標準指數新增７個成
分股、剔除４個。其中涉及新增６個並剔除３個中國成分股。其中新增的有：瑞幸咖啡、中國人
保、上海萊士、滔搏國際控股、聞泰科技、再鼎醫藥；剔除中國首控、美的集團、趣店。
　　與此同時，ＭＳＣＩ也在官網披露了後續８次季度調整的時間。分別是２０２０年５月１２
日、２０２０年８月１２日、２０２０年１１月１０日、２０２１年２月９日、２０２１年５月
１１日、２０２１年８月１１日、２０２１年１１月１１日和２０２２年２月９日。（ｗｌ）

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