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13/02/2020 14:28

【武漢肺炎】國泰君安：今年防疫情穩增長逆周期政策力度將超預期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國泰君安研究所全球首席經濟學家花長春近日發布研究報告提
出，新冠肺炎疫情影響中國經濟節奏，但不改趨勢，２０２０年中國經濟將現「深Ｖ反轉」，預
計全年ＧＤＰ增速仍將達到５﹒８％左右。花長春認為，疫情對短期經濟影響比較大，但考慮到
２０２０年是重要的關口年，防疫情、穩增長的逆周期政策節奏和力度都會超預期。
　　花長春分析認為，疫情的第一波衝擊主要在需求端，餐飲、旅遊、文化娛樂等服務型消費下
降，導致相關企業的營收、現金流大幅減少，最終使得這些企業和地方政府的財政、金融形勢受
到衝擊。此外，房地產銷售受到打擊，房地產行業的金融穩定也承擔明顯壓力。若疫情持續時間
較久，疫情可能會產生第二波衝擊，可能會有損供應鏈、出口渠道等。財政、貨幣和房地產等逆
周期政策將發揮更大作用。
　　談及疫情對金融業的影響，花長春分析道，保險行業業務或將受到復工推遲的影響，銀行、
證券、信托等其他行業大多可以進行遠程辦公，對業務影響不大。目前來看資本市場表現較為平
穩，從高頻數據看，１－２月股市成交額同比增速平均達８４﹒６％，高於２０１９年的四個季
度。當前中國政策仍有寬鬆空間，因此預計金融業雖受到一定衝擊，但資本市場將受到政策支撐
。（ｗｌ）

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