《股林淘金－林家亨》阿里助中小企商家，股價回調後再吼

《股林淘金》阿里巴巴（０９９８８）早前推出六大措施，扶助國內中小企業度過今次難關

，包括減免平台商家經營費用、提供免息低息貸款、開放靈活就業崗位、補貼快遞物流、提供數

碼化服務和支援遠端辦公等。另外，向旗下所有商家，撥出總額１００億元為期１２個月的特別

扶助貸款，藉此降低商家的營運成本壓力。

阿里去年來港作第二上市，當時上市價為１７６港元，曾最高升至２２７﹒４元，較上市價

升幅達２９﹒２％。以一隻市值接近四萬億港元的「巨無霸」來說，升幅十分可觀。阿里當初選

擇在去年「雙１１」購物節後在港上市，把握了正確的上市時機，當時阿里在雙十一購物節銷售

維持強勁，旗下平台交易總額為人民幣２６８４元，較２０１８年「雙１１」的２１３５億元，

實現了２５％的增長。

集團在港上市後股價一騎絕塵，至近期才出現回調，相信股價已消化「雙１１」購物節所帶

來的一系列好消息，再加上大股東之一Ａｌｔａｂａ進行減持，令阿里股價短暫回調。阿里巴巴

預計今日將公布上季業績，大行預計非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）盈利介乎４００億至

４５８億人民幣，不過內地新型肺炎疫情或會對今季業績有所影響，大行或會對往後盈利預測有

所下調，但長遠業務可維持穩健增長，投資者可待業績公布後，留意阿里電商和雲業務的發展情

況，才吼位再度入場。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

