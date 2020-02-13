【Ａ股外援】通富微電飆６％人保Ａ揚１％，獲ＭＳＣＩ納入指數

《經濟通通訊社１３日專訊》ＭＳＣＩ明晟今早公布季度調整名單，相關調整將在２月２８

日盤後生效。個別獲納入指數的股份異動走升，通富微電（深：００２１５６）飆半成，現報

２７﹒８４元人民幣；同獲納入的中國人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）Ａ股造好，現

揚１﹒２７％；不過，亦獲納入的金山辦公（滬：６８８１１１）、京滬高鐵

（滬：６０１８１６）走軟，現分別跌２﹒４％和０﹒８％。

本次ＭＳＣＩ中國指數增加九隻成分股，剔除了三隻成分股。增加的分別是：金山辦公、京

滬高鐵、瑞幸咖啡（中概股）、中國人保、上海萊士（深：００３３６３）、深科技

（深：００００２１）、通富微電、滔搏國際控股（０６１１０）、再鼎醫藥（中概股）；剔除

的有：中國首控（０１２６９）、美的集團（深：０００３３３）、趣店（中概股）。

ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數新增６個成分股，沒有剔除；增加的有：金山辦公、京滬高鐵、

上海萊士、深科技、天風證券（滬：６０１１６２）、中天金融（深：０００５４０）。

ＭＳＣＩ全球標準指數涉及新增６個並剔除３個中國成分股。其中新增的有：瑞幸咖啡、中

國人保、上海萊士、滔搏國際控股、聞泰科技、再鼎醫藥；剔除中國首控、美的集團、趣店。

此外，ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ全球指數新增７個成份股，剔除４個。ＭＳＣＩ新興市場指數新

增成份股中，總市值前三的分別是中國人保、聞泰科技和瑞幸咖啡。（ｗｌ）

