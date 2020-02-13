《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６０點子，
報６﹒９７９０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒９７３０。
招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，本週人民幣匯率反彈與疫情的樂觀進展有
關。不過短期看，美元強勢仍在繼續，人民幣匯率可能會重新下探測試７元整數關口，觸底反彈
的時點可能會延後到第二季度。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７８５，較上個交易日跌６７點子，上
個交易日報６﹒９７１８。（ｊｔ）
13/02/2020 09:56
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶６０點子，報６﹒９７９０
《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６０點子，
報６﹒９７９０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒９７３０。
招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，本週人民幣匯率反彈與疫情的樂觀進展有
關。不過短期看，美元強勢仍在繼續，人民幣匯率可能會重新下探測試７元整數關口，觸底反彈
的時點可能會延後到第二季度。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７８５，較上個交易日跌６７點子，上
個交易日報６﹒９７１８。（ｊｔ）
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