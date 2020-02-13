【武漢肺炎】全國汽車４Ｓ店僅８％已復工，銷售效率不足５％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國汽車流通協會發布經銷商節後復工情況調查，截至２月

１２日，６０家汽車經銷商集團共３９９７家４Ｓ店的綜合復工率為８﹒４％。在未開工的原因

中，地方政府規定復工時間佔７１﹒９％，其他主要原因還包括復工申請未得到批准，防疫物資

短缺不支持復工，員工返崗過程存在困難，復工後業務量不支持運營開銷等。至於已開工的４Ｓ

店表示，目前主要面臨相關物資短缺、客流量銳減等現實問題。

調研指標又顯示，受調研４Ｓ店的銷售效率４﹒７％，售後效率６﹒２％，員工復工率

２０﹒２％。（ｅｙ）

