【武漢肺炎】內地口罩熔噴布供應緊張，市價兩星期翻１﹒８倍

《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒最新報道，一家熔噴布小廠家提出的報價顯示，口罩生

產所須的熔噴無紡布，價格已達到每噸８萬元（人民幣．下同），根據資料，熔噴布的市場價格

原來為每噸１﹒８萬元，截至１月２８日已漲至每噸２﹒９萬元。由此計算，熔噴布市價近期上

漲了３﹒４倍，約兩周內更漲了１﹒８倍。

熔噴布是醫用外科口罩和Ｎ９５口罩的最重要材料，但熔噴無紡布生產企業不多，短期需求

暴漲導致熔噴布供應極為緊張。（ｅｙ）

