《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒最新報道，一家熔噴布小廠家提出的報價顯示，口罩生
產所須的熔噴無紡布，價格已達到每噸８萬元（人民幣．下同），根據資料，熔噴布的市場價格
原來為每噸１﹒８萬元，截至１月２８日已漲至每噸２﹒９萬元。由此計算，熔噴布市價近期上
漲了３﹒４倍，約兩周內更漲了１﹒８倍。
熔噴布是醫用外科口罩和Ｎ９５口罩的最重要材料，但熔噴無紡布生產企業不多，短期需求
暴漲導致熔噴布供應極為緊張。（ｅｙ）
13/02/2020 10:15
【武漢肺炎】內地口罩熔噴布供應緊張，市價兩星期翻１﹒８倍
《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒最新報道，一家熔噴布小廠家提出的報價顯示，口罩生
產所須的熔噴無紡布，價格已達到每噸８萬元（人民幣．下同），根據資料，熔噴布的市場價格
原來為每噸１﹒８萬元，截至１月２８日已漲至每噸２﹒９萬元。由此計算，熔噴布市價近期上
漲了３﹒４倍，約兩周內更漲了１﹒８倍。
熔噴布是醫用外科口罩和Ｎ９５口罩的最重要材料，但熔噴無紡布生產企業不多，短期需求
暴漲導致熔噴布供應極為緊張。（ｅｙ）
|國際動態13/02/2020
鑽石公主號174人確診 檢疫官中招
|中國故事12/02/2020
【武漢肺炎】疾控專家曾光：疫情下降拐點已現 但還潛藏上升拐點
|生財有道12/02/2020
【武漢肺炎】港鐵：下周一起為高鐵乘客辦理全數退款
|FOCUS12/02/2020
【FOCUS】鮑叔關注疫情威脅 債王揭央行「隱形政策」利金價
|生財有道12/02/2020
《開市Good Morning》曾永堅：平醫70元以下首注吸納
|中國故事12/02/2020
【武漢肺炎】全國確診病例逼近4.5萬宗 世衛稱病毒是頭號公敵
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰