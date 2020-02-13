  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/02/2020 10:15

【武漢肺炎】內地口罩熔噴布供應緊張，市價兩星期翻１﹒８倍

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒最新報道，一家熔噴布小廠家提出的報價顯示，口罩生
產所須的熔噴無紡布，價格已達到每噸８萬元（人民幣．下同），根據資料，熔噴布的市場價格
原來為每噸１﹒８萬元，截至１月２８日已漲至每噸２﹒９萬元。由此計算，熔噴布市價近期上
漲了３﹒４倍，約兩周內更漲了１﹒８倍。
　　熔噴布是醫用外科口罩和Ｎ９５口罩的最重要材料，但熔噴無紡布生產企業不多，短期需求
暴漲導致熔噴布供應極為緊張。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態13/02/2020
鑽石公主號174人確診 檢疫官中招
中國故事12/02/2020
【武漢肺炎】疾控專家曾光：疫情下降拐點已現 但還潛藏上升拐點
生財有道12/02/2020
【武漢肺炎】港鐵：下周一起為高鐵乘客辦理全數退款
FOCUS12/02/2020
【FOCUS】鮑叔關注疫情威脅 債王揭央行「隱形政策」利金價
生財有道12/02/2020
《開市Good Morning》曾永堅：平醫70元以下首注吸納
中國故事12/02/2020
【武漢肺炎】全國確診病例逼近4.5萬宗　世衛稱病毒是頭號公敵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金