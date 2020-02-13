【抗疫維穩】美團申請貸款４０億人幣免費送餐，外界質疑發國難財

《經濟通通訊社１３日專訊》此前報道指超過３００家中國公司為降低新型冠狀病毒疫情帶

來的不利影響，正在尋求總額至少５７４億元（人民幣．下同）的銀行貸款，以幫助緩解冠狀病

毒在中國的爆發影響。潛在的借款人不乏知名企業，包括美團點評（０３６９０）、小米

（０１８１０），滴滴出行、曠視科技和奇虎３６０等。

據《第一財經》取得有關文件顯示，小米申請５０億元，用於包括口罩和溫度計等醫療設備

的生產銷售；美團點評申請４０億元，用於為武漢醫務人員提供免費送餐的資金支持；奇虎３６

０申請１０億元，用於購買醫療相關產品以及開發追蹤新型冠狀病毒的密切接觸者相關的應用程

式。

報道一出即引起外界不滿，有網民質疑小米生產口罩、溫度計這些低成本物資，投資上億元

計是天方夜譚，即使小米沒有說謊，產能也不可能跟得上；至於美團則更荒謬，假如在疫區免費

送餐一次需要１００元成本，那麼這筆貸款也足夠美團免費送餐４０００萬次，完全不合理，質

疑是在發「國難財」。

疫情導致消費端企業出現嚴重財務困難是事實，但是具壟斷地位的大企業本就財雄勢大，無

需要申請大量低息專項貸款，更何況貸款用途亦未必真正全用在抗疫上，這變相搶走了中小企業

的救命錢，有財經界人士擔心專項銀行貸款未能用在刀刃上，無助改變如今的經濟困境。

（ｅｙ）

