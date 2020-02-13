【ＦＯＣＵＳ】湖北確診激增時機巧，最高層「四連會」堪關注

【ＦＯＣＵＳ】內地新增冠狀病毒肺炎確診病例周二（１１日）降至兩周最低的２０１５例

，惟公眾憂慮略紓僅２４小時，疫情發源地湖北周三（１２日）新增確診即飆升達

１４８４０例。官方解釋，確診激增因首次納入「臨床診斷」病例；惟時點與當地衛健委黨組書

記及主任落馬巧合，加上武漢要求全市於下周四（２０日）前完成總量十萬張床位儲備，倍添遐

想。

就在同日，中央政治局常委召開會議，為不到一個月以來第四次，可謂非同尋常。會議要求

，加大宏觀政策調節力度，實現全年經濟發展目標任務。而從鍾南山前一日（１１日）稱，疫情

可能在４月結束，或可被視作最高層的「硬任務」。



＊武漢令下周四前新增十萬張床位儲備＊



新冠肺炎疫情周二隨內地新增確診病例顯著回落至２千宗上下而稍現的曙光，不到２４小時

再陰雲密布；湖北衛健委通報，全省昨新增病例１４８４０例，其中包括首納入統計口徑的臨床

診斷病例１３３３２例。

所謂「臨床診斷病例」，簡而言之即是「準肺炎」，官方定義為「疑似病例具有肺炎影像學

特徵者」。跟早前核酸測試確定「確診」相比，臨床診斷病例」僅需兩條臨床表現－－（１）發

熱及╱或呼吸道症狀；（２）發病早期白細胞總數正常或降低，或淋巴細胞計數減少。

上述「臨床診斷病例」標準早於上周二（４日）即由國家衛健委發布，惟直到昨日才獲湖北

正式採用，或與該省衛健委黨組書記及主任同日落馬脫不了關係；而武漢市新冠肺炎防控指揮部

們，已緊急要求全市於下周四（２０日）前完成總量十萬張床位儲備。

值得留意的是，於湖北省以外，確診病例統計尚未納入「臨床診斷」，且「疑似病例」標準

較湖北省的僅需兩條相比，另增（３）「具肺炎影像學特徵」，此或令湖北省外新增確診節節下

降的趨勢（過去５日分別為５０９、４４４、３８１、３７７、３１２例）變數難料。



＊４月止疫或成硬任務，惟Ｒ０不樂觀＊



另一邊廂，中央政治局常委昨召開會議，研究加強疫情防控。會議要求，加大宏觀政策調節

力度，更好發揮積極財政政策的作用，保持穩健的貨幣政策靈活適度；積極擴大內需，穩定外需

；推動外資大項目落地，實現全年經濟發展目標任務。

今次是中央政治局常委於不到一個月以來第四次召開會議（此前三次為１月２５日、

２月３日、２月１０日），頻率之密實屬罕見，且官方新華社難得於當晚８時左右即公開報道，

足見抗疫已到「最吃勁的關鍵階段」。從國家衛健委高級別專家組組長鍾南山前一日

（１１日）稱，疫情可能在４月結束，或可被視作最高層的「硬任務」。

據國際醫學論文預印（即未經同行評議）平台ＭｅｄＲｘｉｖ最新論文，新冠肺炎最新

Ｒ０值（基本傳染數）為３﹒７７，遠高於世衛初步估算的１﹒４－２﹒５；論文並指，新冠肺

炎病死率為３﹒０６％，而６０歲及以上、有重度肺炎的男性感染者病死率或高達

９﹒４７％。

有鑑於此，新冠肺炎全球蔓延恐遠未見頂，而化憂慮為動力的市場（美股接連破頂，中港股

收復鼠年開年失地），博央媽傾盡全力保底之餘，須小心經濟數據揭盅後的「見光死」。

