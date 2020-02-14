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即市新聞

14/02/2020 18:27

《陸言堂－陳永陸》港股回調至２６５００╱２７０００絕不為過

　　《陸言堂》新冠狀病毒的陰霾，對全球股市的影響似乎正在消散，其中美股三大指數持續創
新高，同時Ａ股上證指數已由低位反彈超過２００點，升幅超過７％，同時恆指亦由低位反彈約
１８００點，是否有點不合邏輯？可是在政策放寬、「放水」、疫情可望在短期內受控的憧憬之
下，大家對經濟前景的憂慮都正在減少，所以股市持續回升而沒有受新冠狀病毒因素所影響，回
調之機會亦沒有，亦屬正常。

＊疫惰問題仍未解決＊
　
　　當然，市場仍然有反向的想法，首先是無論政策的憧憬，又或者央行「放水」，全球股市都
已經反彈或上升不少，是否真的仍然可以繼續上升？另外，各行業的資金，都因為疫情而出現壓
力，而且業績無可避免受到影響，單純央行及銀行的支持，是否可以解決困難？因為債務問題可
以解決，可是盈利之影響，其他成本之開支卻是無法解決的問題，所以短期股市的反彈是否有點
過多，尤其是疫惰的問題仍然未正式解決。
　　有負面的考慮，其實亦屬正常，而事實上，全球股市在新冠狀病毒問題出現，只是首兩個交
易日調整，之後回升至今都沒有一個正式的調整出現過，所以短期的確不應再過份樂觀，當中恆
指調整８００至１３００點，即下試２６５００至２７０００點的支持，亦不為過。

＊Ａ股似有回調空間＊

　　事實上，Ａ股似乎亦有回調的空間，因為雖然仍然未回升至農曆新年前的水平，可是亦已反
彈不少，但至今內地的廠房，仍沒有全面復工的時間表，雖然大部分估計３月初應該可以回復正
常，但仍然看疫情的變化，故此上證指數可能會再度下試２８００點的關口，只是再跌穿
２７００點的機會，應該不會存在。
　　可是要留意的是，短期的調整，不代表長遠的看法，今年全球股市的走勢，其實仍然可以看
好。《獨立股評人　陳永陸》

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