《陸言堂－陳永陸》港股回調至２６５００╱２７０００絕不為過

《陸言堂》新冠狀病毒的陰霾，對全球股市的影響似乎正在消散，其中美股三大指數持續創

新高，同時Ａ股上證指數已由低位反彈超過２００點，升幅超過７％，同時恆指亦由低位反彈約

１８００點，是否有點不合邏輯？可是在政策放寬、「放水」、疫情可望在短期內受控的憧憬之

下，大家對經濟前景的憂慮都正在減少，所以股市持續回升而沒有受新冠狀病毒因素所影響，回

調之機會亦沒有，亦屬正常。



＊疫惰問題仍未解決＊



當然，市場仍然有反向的想法，首先是無論政策的憧憬，又或者央行「放水」，全球股市都

已經反彈或上升不少，是否真的仍然可以繼續上升？另外，各行業的資金，都因為疫情而出現壓

力，而且業績無可避免受到影響，單純央行及銀行的支持，是否可以解決困難？因為債務問題可

以解決，可是盈利之影響，其他成本之開支卻是無法解決的問題，所以短期股市的反彈是否有點

過多，尤其是疫惰的問題仍然未正式解決。

有負面的考慮，其實亦屬正常，而事實上，全球股市在新冠狀病毒問題出現，只是首兩個交

易日調整，之後回升至今都沒有一個正式的調整出現過，所以短期的確不應再過份樂觀，當中恆

指調整８００至１３００點，即下試２６５００至２７０００點的支持，亦不為過。



＊Ａ股似有回調空間＊



事實上，Ａ股似乎亦有回調的空間，因為雖然仍然未回升至農曆新年前的水平，可是亦已反

彈不少，但至今內地的廠房，仍沒有全面復工的時間表，雖然大部分估計３月初應該可以回復正

常，但仍然看疫情的變化，故此上證指數可能會再度下試２８００點的關口，只是再跌穿

２７００點的機會，應該不會存在。

可是要留意的是，短期的調整，不代表長遠的看法，今年全球股市的走勢，其實仍然可以看

好。《獨立股評人 陳永陸》

