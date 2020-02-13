【武漢肺炎】政府進一步延長公務員在家辦公安排至２月２３日

《經濟通通訊社１３日專訊》政府發言人今日表示，因應疫情最新情況，政府會繼續實施部

門的特別上班安排至２月２３日，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。政府屆時會再檢視

情況。

政府部門會繼續為市民提供緊急或必須的公共服務，以及提供基本和有限度的公共服務。如

有需要，個別部門會就各項服務最新安排，另行作出公布。

政府發言人亦呼籲其他僱主彈性處理員工上班安排，盡量減少市民之間的接觸。 （ｃｌ）

