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13/02/2020 12:13

【武漢肺炎】政府進一步延長公務員在家辦公安排至２月２３日

　　《經濟通通訊社１３日專訊》政府發言人今日表示，因應疫情最新情況，政府會繼續實施部
門的特別上班安排至２月２３日，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。政府屆時會再檢視
情況。
　　政府部門會繼續為市民提供緊急或必須的公共服務，以及提供基本和有限度的公共服務。如
有需要，個別部門會就各項服務最新安排，另行作出公布。
　　政府發言人亦呼籲其他僱主彈性處理員工上班安排，盡量減少市民之間的接觸。　（ｃｌ）

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