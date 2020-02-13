【武漢肺炎】衛生署暫停長者健康中心評估及５間母嬰健康院服務

《經濟通通訊社１３日專訊》因應新型冠狀病毒感染情況的最新發展，衛生署今日公布進一

步調整服務，由下周一（１７日）起，所有長者健康中心的健康評估和專職醫療預約將暫停，而

五間母嬰健康院服務亦會暫停。診所職員會聯絡受影響的已預約服務人士另作安排。

衛生署宣布，由２月１７日起，所有長者健康中心的健康評估和專職醫療預約將暫停，而油

麻地長者健康中心亦會暫停服務。其餘１７間的服務時間亦將有所調整，當中９間會逢星期一、

三及五提供服務，而８間將於星期二及四提供服務。



＊胸肺服務診所周六監督治療暫停＊



７間胸肺服務診所逢星期六上午提供的全監督治療由２月１５日起暫停，分別為筲箕灣胸肺

科診所、九龍胸肺科診所、西營盤胸肺科診所、石硤尾胸肺科診所、東九龍胸肺科診所、大埔胸

肺科診所及東涌胸肺科診所；而長洲胸肺科診所由２月２１起每四星期的周五提供服務。

五間母嬰健康院由下周一起暫停服務，包括東九龍母嬰健康院、橫頭磡母嬰健康院、伍若瑜

母嬰健康院、仁愛母嬰健康院和馬鞍山母嬰健康院。其餘母嬰健康院的服務亦將有所調整或暫停

。

除以上所述，署方轄下部分非緊急服務亦已作出調整或暫停，包括學生健康服務中心、學童

牙科診所、婦女健康中心、社會衞生科診所、公務員診所、家庭醫學深造培訓中心、牙科診所，

以及衞生署轄下愛滋病輔導及測試服務的電話及網上預約愛滋病測試服務。（ｃｌ）

