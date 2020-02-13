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13/02/2020 14:33

【武漢肺炎】天主教香港教區：周六起暫停公開彌撒直至本月２８日

　　《經濟通通訊社１３日專訊》天主教香港教區宣布，由於新冠狀病毒感染個案增加，因此決
定自星期六（１５日）起暫停主日及平日「公開」彌撒，直至２月２８日為止，並暫停團體宗教
活動，婚禮及殯葬禮除外，各堂區聖堂及轄下小堂繼續開放。
　　教區表示，宗座署理湯漢樞機徵詢醫護人士後作出有關決定，呼籲信眾以觀看網上直播主日
彌撒、閱讀聖經等，代替參與主日彌撒。（ｃｌ）

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