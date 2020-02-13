《經濟通通訊社１３日專訊》台灣行政院關務署上月宣布１月２４起暫時醫療及外科口罩出
口一個月，以優先供應國內的防疫需求。今日經濟部工業局副局長楊志清再宣布，口罩徵用及暫
停出口將延長至４月底。
他表示，有媒體指出地方政府首長提醒政府注意原物料，經濟部部長已親自向地方首長說明
，目前已分階段盤點，針對清水不織布、耳掛等原料，並已由工業局、相關產業公會共同組成協
調小組，並充分掌握需求和供給量。他續指，疫情若解除，不排除提早結束徵用及出口禁令。（
ｃｗ）
13/02/2020 14:54
【武漢肺炎】台灣醫科口罩徵用及出口禁令延長至４月底
《經濟通通訊社１３日專訊》台灣行政院關務署上月宣布１月２４起暫時醫療及外科口罩出
口一個月，以優先供應國內的防疫需求。今日經濟部工業局副局長楊志清再宣布，口罩徵用及暫
停出口將延長至４月底。
他表示，有媒體指出地方政府首長提醒政府注意原物料，經濟部部長已親自向地方首長說明
，目前已分階段盤點，針對清水不織布、耳掛等原料，並已由工業局、相關產業公會共同組成協
調小組，並充分掌握需求和供給量。他續指，疫情若解除，不排除提早結束徵用及出口禁令。（
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