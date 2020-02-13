  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/02/2020 16:15

【武漢肺炎】社署：所有資助幼兒中心及長者日間護理中心暫停服務

　　《經濟通通訊社１３日專訊》因應疫情最新情況，社會福利署發言人今日宣布社署資助的福
利服務及其轄下的服務在２月１７日至３月１日期間的特別安排。其中，所有資助幼兒中心、長
者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心均停止提供
服務，但各中心會按情況開放予有特別需要的服務使用者。

＊住宿照顧服務繼續運作＊
　　　　　　
　　所有住宿照顧服務、綜合家庭服務中心（只提供個案服務）、綜合服務中心（只提供個案服
務）、短期食物援助服務、綜合家居照顧服務（只提供膳食、陪診、嚴重殘疾人士家居照顧服務
（只提供陪診、護理及藥物管理服務）、院舍外展醫生到診服務等，以及向免遣返聲請人提供的
人道援助，均會繼續運作。以上除住宿照顧服務和熱線服務如常運作外，其他服務只維持有限度
服務。

＊長者地區中心及青少年中心不對外開放＊
　　　　　　
　　至於社署資助的中心為本服務，如長者地區中心、殘疾人士社交及康樂中心、綜合青少年服
務中心等，為避免服務使用者因人流聚集而增加相互感染的風險，中心不對外開放但維持有限度
服務（例如長者中心的膳食服務等）。
　　至於其他社署資助的服務（即不包括在上述三點內的資助服務），營辦有關服務的非政府機
構可按本身情況自行決定是否繼續根據《津貼及服務協議》提供有關服務。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS13/02/2020
【FOCUS】湖北確診激增時機巧 最高層「四連會」堪關注
生財有道13/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米短線14元前獲利
國際動態13/02/2020
【武漢肺炎】富達：現時推測疫情會否觸發全球經濟衰退為時尚早
中國故事13/02/2020
【武漢肺炎】衛健委：湖北疫情局部暴發地立即採取和武漢同等措施
生財有道13/02/2020
【武漢肺炎】全港學校繼續停課 不早於3月16日復課
中國故事13/02/2020
【武漢肺炎】全國確診逼近6萬宗 湖北應收盡收單日錄1.5萬宗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金