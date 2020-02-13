【武漢肺炎】社署：所有資助幼兒中心及長者日間護理中心暫停服務

《經濟通通訊社１３日專訊》因應疫情最新情況，社會福利署發言人今日宣布社署資助的福

利服務及其轄下的服務在２月１７日至３月１日期間的特別安排。其中，所有資助幼兒中心、長

者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心均停止提供

服務，但各中心會按情況開放予有特別需要的服務使用者。



＊住宿照顧服務繼續運作＊



所有住宿照顧服務、綜合家庭服務中心（只提供個案服務）、綜合服務中心（只提供個案服

務）、短期食物援助服務、綜合家居照顧服務（只提供膳食、陪診、嚴重殘疾人士家居照顧服務

（只提供陪診、護理及藥物管理服務）、院舍外展醫生到診服務等，以及向免遣返聲請人提供的

人道援助，均會繼續運作。以上除住宿照顧服務和熱線服務如常運作外，其他服務只維持有限度

服務。



＊長者地區中心及青少年中心不對外開放＊



至於社署資助的中心為本服務，如長者地區中心、殘疾人士社交及康樂中心、綜合青少年服

務中心等，為避免服務使用者因人流聚集而增加相互感染的風險，中心不對外開放但維持有限度

服務（例如長者中心的膳食服務等）。

至於其他社署資助的服務（即不包括在上述三點內的資助服務），營辦有關服務的非政府機

構可按本身情況自行決定是否繼續根據《津貼及服務協議》提供有關服務。（ｃｌ）

