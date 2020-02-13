【香港政情】林鄭歡迎夏寶龍任港澳辦主任，體現中央重視港澳事務

《經濟通通訊社１３日專訊》行政長官林鄭月娥今日發表聲明表示，歡迎全國政協副主席夏

寶龍兼任國務院港澳事務辦公室（港澳辦）主任。

林鄭指，港澳辦是主管香港事務的中央政府機構，與特區政府關係密切，由夏寶龍副主席兼

任港澳辦主任體現了中央政府重視港澳事務。她深信在夏寶龍副主席領導下，港澳辦會繼續支持

特區政府的工作，全面及貫徹落實「一國兩制」，推進香港各方面的發展，確保香港長期繁榮穩

定。（ｃｌ）

