【武漢肺炎】聖公會主教院：三教區暫停公開崇拜，直至２月２９日

《經濟通通訊社１３日專訊》香港聖公會主教院今日下午宣布，因應新型冠狀病毒疫情持續

，香港島教區、東九龍教區與西九龍教區，由２月１５日（星期六）至２月２９日（星期六）暫

停所有（包括平日、周六和主日）公開崇拜和團體活動；婚禮及殯葬禮事宜，則由聖堂與當事人

及家屬另行安排。

主教院又提到，各聖堂可在指定時間開放予有需要者作私人祈禱默想，而各聖堂可為教友在

網上直播崇拜或信息分享。（ｃｌ）

