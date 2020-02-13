【企業盈警】榮陽實業（０２０７８）料去年稅前虧損增逾１倍

《經濟通通訊社１３日專訊》榮陽實業（０２０７８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度稅前虧損較２０１８年度稅前虧損約２﹒０９億元增約１﹒１９倍，即約２﹒４９億元。

該集團指，稅前虧損增加主因市場競爭激烈加上擁有最高毛利率之電子產品配件業務銷售額

下降導致毛利下降、持續收購及擴充借款導致財務成本上升、僱員福利開支上升及減少僱員人數

以致遣散費上升，加上搬遷生產設施以致經營開支上升，而搬遷亦導致初期勞動力和機器效率下

降。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

