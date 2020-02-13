【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６３﹒１億人幣，買建行騰訊沽平醫

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股收市升跌幅一般，但內地新增疫情個案增速有所放緩
，企業陸續復工，中央亦釋出「經濟優先」的觀點與抗疫部署，港股跟隨內地Ａ股回穩而上揚，
恆指昨日（１２日）高開１３３點即破２５０天線（新報２７６８７點）報２７７１７點，午後
恆指升勢擴大，曾經升至２７８９２點，突破多條移動平均線。最終收報２７８２３點，升
２３９點或０﹒８７％，企穩２５０天線。
按額度計算，北水全日淨流入較上日增加近三成至６３﹒１億元人民幣。北水淨買入最多的
個股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨
賣出最多的是平安好醫生（０１８３３）。
主板成交增１﹒１％至１１２２﹒３４億元。其中港股通成交１７８﹒８億元，佔總成交
１５﹒９％。
＊北水湧內銀股，工建行仍是最愛＊
內銀股之中建行及工行仍是北水買入大熱，分別淨買入近１１﹒３９億元及４﹒４億元。建
行收報６﹒５元，升１％。工行收報５﹒５６元，升０﹒５％。
大行摩通昨日（１２日）發表研究報告，將騰訊目標價由４１５元升至５３０元，評級維持
「買入」，消息刺激股價上揚。騰訊盤中高見４１３﹒６元創逾年半新高，收升近０﹒５％，報
４１１元。股王繼續成為北水大戶的愛股，淨流入７﹒７５億元。
去年虧損收窄的平安好醫生遭北水拋棄，淨沽出７６００萬元。平醫收報７２﹒３元，挫
５﹒４％。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） １１．３９
騰訊控股（００７００） ７．７５
工商銀行（０１３９８） ４．４０
美團點評（０３６９０） ４．２１
中國銀行（０３９８８） ３．５１
中芯國際（００９８１） ０．７６
融創中國（０１９１８） ０．４５
微盟集團（０２０１３） ０．４３
贛鋒鋰業（０１７７２） ０．２０
淨沽出最多港股：
平安好醫生（０１８３３） －０．３５
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（ｃａ）