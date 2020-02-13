《日入而息》張曉明被免去港澳辦主任職務，全港學校續停課

《今天重點》﹡國務院免去張曉明港澳辦主任職務，夏寶龍兼任；林鄭歡迎夏寶龍任港澳辦

主任，體現中央重視港澳事務

﹡楊潤雄稱全港學校繼續停課，不早於３月１６日復課；取消第三次小六呈分

試

﹡金管局表示業界響應呼籲推紓援措施，將再有銀行短期內推出措施；銀行可

根據個別情況彈性處理按揭貸款年期上限；銀行公會表示歡迎會員銀行因應

疫情推出不同支援措施

﹡匯豐推按揭還息不還本，對特定行業客戶設支援貸款；中銀香港表示抗疫支

持措施推出以來接逾３０００宗查詢；花旗推紓緩措施，個人客戶可申請按

揭還息不還本；星展推特別支援措施，分期貸款還息不還本長達６個

月

﹡傳莎莎後勤部門裁員最多六成，員工需減薪兼放無薪假；莎莎指精簡架構員

工流失不多於３％，高管減薪四成



《即日市況》﹡內地感染新冠肺炎近６萬人，港股收跌９３點報２７７３０守牛熊線



《深滬股市》﹡滬指跌０﹒７％結束七連升，湖北急增病例官場大換血



《美元匯價》﹡紐元反彈為主，不宜過分樂觀；歐元最新報１﹒０８６５╱６８，日圓最新

報１０９﹒６５╱７２



《公司業績》﹡寶積資本（０８１６８）首季虧轉盈賺１８８萬元，派息０﹒４仙

﹡宏利金融（００９４５）派第四季度息０﹒２８加元

﹡星展香港區去年純利按年升４﹒８５％至１４﹒２８億元坡元；星展香港料

今年貸款將錄單位數增長，疫情或令收入減約２％；星展去年除撥備前溢利

按年增長１２％至８３億坡元

﹡電訊盈科（００００８）去年純利按年下跌２４％，末期息２３仙；電盈去

年免費電視業務ＥＢＩＴＤＡ虧損收窄至２﹒７３億元；電盈去年服務收益

增長１％，ＮｏｗＴＶ收益跌６％

﹡中國銀河（０６８８１）１月份淨利潤按年升１１％至４﹒２９億元人民幣

﹡華虹半導體（０１３４７）去年純利按年跌１１％，第四季跌近４７％

﹡中芯（００９８１）去年第四季純利按年飆升２﹒３５倍



《公司資訊》﹡長和（００００１）旗下澳洲電訊公司ＶＨＡ與ＴＰＧ電訊合併獲批

﹡長實（０１１１３）康城Ｓｅａ ｔｏ Ｓｋｙ批預售，涉１４２２伙

﹡合生創展（００７５４）附屬發行５億美元優先票據；１月合約銷售

４﹒７５億元人民幣，按年跌２２％

﹡澳達控股（０９９２９）公開超購４﹒５７倍，一手中籤率逾２６％

﹡信達生物（０１８０１）折讓５％配售新股，籌２３﹒５５億元用作產能擴

張

﹡薈萃國際（０８０４１）附屬獲日本貿易公司供應消毒劑及相關產品以作銷

售

﹡軟銀孫正義稱阿里巴巴（０９９８８）成長空間很大，不急於售股

﹡華營建築（０１５８２）旗下公司中標樓宇工程項目，涉６億元

﹡數字王國（００５４７）蒙特利爾辦公室正式啟用



《國企紅籌》﹡國壽（０２６２８）就獲注資報道，澄清不存涉及應披露而未披露重大信息

﹡中鐵建（０１１８６）附屬組成聯合體中標濰坊站項目，涉４５億元人民幣



《神州民企》﹡禹洲地產（０１６２８）發４億美元年息７﹒７％票據

﹡匯源果汁（０１８８６）董事會主席朱新禮辭任，續停牌

﹡網龍（００７７７）擬先舊後新折讓近一成配股，淨籌７﹒７億元

﹡德普科技發展（０３８２３）聯交所日內建議上市委員會除牌

﹡吉利汽車（００１７５）１月總銷量按年減約２９％至１１﹒１８萬部



《中國要聞》﹡中小型內房停工壓力極大，商會籲國家予信貸支持

﹡特斯拉向中國申請生產長續航版Ｍｏｄｅｌ ３

﹡國開行原董事長胡懷邦涉嫌受賄，最高檢決定逮捕

﹡中汽協表示上月汽車銷量同比跌１８％，按月收縮２７％

﹡上海力爭５月底下達科技型中小企業技術創新資金；上海將免除疫情期間的

土地租賃費用

﹡滬批復虹橋主城片區規劃，與長三角形成２小時交通圈

﹡臨港新片區已復工企業達６２０間；臨港新片區簽約１２個項目，總投資

２００億人幣

﹡ＭＳＣＩ季檢表示中國指數增京滬高鐵等，剔美的集團等；ＭＳＣＩ首納科

創板標的，非滬深股通個股獲納非常規

﹡人行連續第２天停逆回購，零投放零回籠

﹡國務院表示壓實市長負責制，做好農產品穩產保供工作

﹡美國石油協會表示中美首階段協議的能源採購不切實際

﹡美農業部副部長表示中國未推遲或減少採購美國農產品

﹡攜程尋１２億美元貸款，華電國際發行抗疫專題低息債

﹡農行（０１２８８）成功發行鼠年首個境外人民幣債券

﹡乘聯會表示１月乘用車零售環同比降逾兩成，同創歷史低

﹡上海國資創業基地將減免企業租金逾２億元人民幣



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１１７９１﹒７８點



《其他消息》﹡國務院免去張曉明港澳辦主任職務，夏寶龍兼任

﹡林鄭歡迎夏寶龍任港澳辦主任，體現中央重視港澳事務

﹡金管局表示業界響應呼籲推紓援措施，將再有銀行短期內推出措施；銀行可

根據個別情況彈性處理按揭貸款年期上限

﹡公屋輪候時間維持５﹒４年，申請宗數約２６萬宗

﹡德勤料本財年赤字４７５億，今年經濟最差負增長１％

﹡深股通額度全日用１５﹒４億元；滬股通額度全日用１７﹒８億元，陸股通

淨流入７﹒９億

﹡美聯表示１月貨尾微跌約１﹒２％，連升五月後首見回落



《武漢肺炎》﹡全國確診逼近６萬宗，湖北應收盡收單日錄１﹒５萬宗；全國單日新增病例

逾１﹒５萬，湖北以外病例連降９天

﹡西藏連續１４天無新增病例，現有病例為零

﹡北京新增確診病例１４例，藥店買發熱類藥要實名登記

﹡廣東新增確診２２例，廣州全市暫停餐飲堂食

﹡重慶首現四代感染病例，防控難度進一步加大

﹡報道指政府總部一名保安局員工懷疑受感染

﹡鑽石公主號再增４４宗確診，累計共２１８宗確診；衛生署表示鑽石公主號

８港人確診

﹡湖北省繼續延遲復工一周，開學時間待定；湖北張灣區實施戰時管制，樓宇

今起封閉管理１４日

﹡ＭＷＣ２０２０因肺炎疫情肆虐而宣布取消

﹡Ｓｑｕａｒｅｆｏｏｔ推援助地產代理措施，冀增成交

﹡習近平批准，軍隊增２６００名醫護人員支援武漢

﹡上海市長應勇出任湖北省委書記，蔣超良不再任職

﹡濟南市委書記王忠林任武漢市委書記，接替馬國強

﹡大唐潼金（０８２９９）疫情或對財務表現構成不利影響

﹡工信部表示加大醫療垃圾協同處理，指導水泥企業復產

﹡中汽協表示本次疫情對汽車行業短期影響大於０３年沙士

﹡中國醫療集團表示或成首家中國上市利托那韋口服液公司

﹡五谷磨房附屬湖北食品公司料２月２１日起逐步恢復

﹡內地口罩熔噴布供應緊張，市價兩星期翻１﹒８倍

﹡哈爾濱表示每戶每兩天只能派１人出門２小時採購

﹡衛健委表示湖北疫情局部暴發地立即採取和武漢同等措施

﹡日本城今日於４分店派籌發售口罩，每人限購一盒

﹡台灣醫科口罩徵用及出口禁令延長至４月底

﹡田北辰倡政府租用郵輪作湖北港人隔離檢疫設施

﹡全國汽車４Ｓ店僅８％已復工，銷售效率不足５％

﹡兩名通緝檢疫者已尋獲，未能分享定位者須戴電子手環

﹡受疫情影響，中國化工關閉日產能１０萬桶的煉油廠

﹡建溢集團計劃利用現有資源生產口罩，日產達７２萬個

﹡恆地商場加入減租行列，旗下商戶２月減租最多六成

﹡政府進一步延長公務員在家辦公安排至２月２３日

﹡衛生署暫停長者健康中心評估及５間母嬰健康院服務；社署表示所有資助幼

兒中心及長者日間護理中心暫停服務

﹡美國所有客運航空停飛至中國航班直至４月下旬

﹡聯合航空將中國航班暫停時間延長至４月２４日

﹡香港寬頻延長彈性在家工作安排至３月１５日

﹡匯豐推按揭還息不還本，對特定行業客戶設支援貸款

﹡中銀香港表示抗疫支持措施推出以來接逾３０００宗查詢

﹡渣打捐出３００萬予社聯，為基層家庭提供防疫用品

﹡集友銀行調整分行周六營業時間，３分行每周六停服務

﹡花旗推紓緩措施，個人客戶可申請按揭還息不還本

﹡星展推特別支援措施，分期貸款還息不還本長達６個月

﹡貿發局料零售飲食業低迷，推中小企轉型支援計劃

﹡楊潤雄稱全港學校繼續停課，不早於３月１６日復課；取消第三次小六呈分

試

﹡經絡表示按揭貸款拖欠率仍低，銀行推紓困措施助穩樓市

﹡歌禮製藥（０１６７２）復方片聯合干擾素治療臨床研究獲重慶醫院批准

﹡瘦西湖閉園無遊客，營運方收入掛勾債券現重大風險

﹡龍皇集團兩間香港分店停業１０天，員工放７天無薪假

﹡九巴表示疫情令乘客量大降四成，縮減班次兩成

﹡天主教香港教區表示周六起暫停公開彌撒直至本月２８日

﹡聖公會主教院表示三教區暫停公開崇拜，直至２月２９日

﹡叙福樓暫停所有「溫野菜」及「牛涮鍋」火鍋餐廳營運

﹡臨床診斷病例數納入公布，專家稱可堵塞傳播漏洞

﹡警方表示逾３００宗疑網上買口罩騙案涉百萬，１２人被捕

﹡立橋保險捐出１００萬建本地口罩生產線

﹡美團（０３６９０）申請貸款４０億人幣免費送餐，外界質疑發國難財

﹡疫情撼經濟，上周日均外匯成交量不足１５０億美元

﹡據報中鋼協籲交通運輸部解決鋼企面臨的物流困境

﹡太古地產（０１９７２）將延續短期租金調整支援措施

﹡國家發改委表示全國口罩產能利用率達９４％

﹡傳莎莎後勤部門裁員最多六成，員工需減薪兼放無薪假；傳後勤裁逾半員工

，莎莎指採各項措施料節省成本三成

﹡外交部表示正同世衛組織先遣組商談聯合專家考察組安排

﹡銀行公會表示歡迎會員銀行因應疫情推出不同支援措施

﹡雷軍稱疫情影響首季銷量，惟後兩季增長將急起直追

﹡國際七人欖球賽推遲至１０月舉行

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