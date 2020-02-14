《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９４２３．３１ 跌１２８．１１點╱０．４３％
標普５００ ３３７３．９４ 跌 ５．５１點╱０．１６％
納斯達克 ９７１１．９７ 跌 １３．９９點╱０．１４％
倫敦富時１００ ７４５２．０３ 跌 ８２．３４點╱１．０９％
法蘭克福ＤＡＸ １３７４５．４３ 跌 ４．３５點╱０．０３％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０９３．１４ 跌 １１．５９點╱０．１９％
﹡香港時間７：２０ａｍ美元兌日圓１０９．７８，歐元兌美元１．０８４
14/02/2020 07:46
《日出而作》道指回吐逾百點，油金價升，美批４５日寬限期予華為
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９４２３．３１ 跌１２８．１１點╱０．４３％
標普５００ ３３７３．９４ 跌 ５．５１點╱０．１６％
納斯達克 ９７１１．９７ 跌 １３．９９點╱０．１４％
倫敦富時１００ ７４５２．０３ 跌 ８２．３４點╱１．０９％
法蘭克福ＤＡＸ １３７４５．４３ 跌 ４．３５點╱０．０３％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０９３．１４ 跌 １１．５９點╱０．１９％
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