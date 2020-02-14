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即市新聞

14/02/2020 07:50

《華爾街內望》新冠肺炎疫情擔憂加劇，美股回落道指跌１２８點

　　《經濟通通訊社１４日專訊》新冠肺炎疫情擔憂再度加劇，美企業績好壞參半，美股周四（
１３日）由紀錄高位回落，科技股領跌，道指跌１２８點。
　　道指跌１２８點或０﹒４３％，報２９４２３點。標指跌５點或０﹒１６％，報３３７３點
。納指跌１３點或０﹒１４％，報９７１１點。
　　中國新冠肺炎死亡人數激增，令市場原本對疫情逐漸緩解的希望破滅。周三中國新增新冠肺
炎確診病例１５１５２宗，新增死亡病例２５４宗。不過世界衛生組織早前表示，未見中國以外
病例急增的情況，讓市場看到一絲曙光。
　　聯儲局主席鮑威爾日前向國會就美國經濟作證時指，正評估新冠肺炎疫情和其他潛在威脅的
影響，暗示今年不太可能改變寬鬆政策。
　　美企業績接近尾聲，標指成份股當中逾七成一業績超出市場預期。目前預計第四季美企總體
利潤按年增幅達２﹒５％，較上年年初跌０﹒３％為好。
　　個股方面，思科公布黯淡的營收和利潤預測，收跌５﹒２％。特斯拉計劃發行股票，籌集
２０億美元，收漲４﹒８％。阿里巴巴警告新冠肺炎疫情將損害營收，收跌１﹒８％。
　　ＡＩＧ季度獲利勝預期，普通保險業務保險銷售增加，惟挫６﹒２％。卡夫亨氏季度營收不
及預期，急跌７﹒６％。
　　十年期美債收益率跌１﹒８個基點，報１﹒６０８７％。（ａｌ）

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