《窩輪匯智－劉嘉輝》港股大幅反彈，引伸波幅現鏡面走勢

《窩輪匯智》投資氣氛有所改善，港股現技術反彈，一周之內由近兩萬七大幅反彈上試近兩

萬八關口水平，恆指重上２５０天即牛熊分界線，並成功收復一月底的下跌裂口。

從資金流可見，較多投資者正採反手造淡的策略並從好倉獲利，恆指認購證則連續１０天淨

流出累計７３００萬元，熊證連續４天淨流入累計超過２﹐１３億元（截至２月１３日數字）。

在產品選擇上，特別是以窩輪作準備的話，必須留意引伸波幅的變化及走勢。以恆指波幅指

數為例，自１月底約２４％的水平反覆向下，本周跌至１７％的位置，可見短時間之內錄得較大

的回落，對窩輪價格相對不利，特別是一些較價外及年期較短的窩輪，所受的影響就更大。

不過，對投資者現水平才打算入場，當引伸波幅回落過後，窩輪價格將較之前為低，變相令

其實際槓桿有所回升。因此，若認為後市的波動性有機會擴大的話，則有機會受惠引伸波幅回升

的帶動。

順帶一提，近期恆指波幅指數與大市走勢出現「鏡面」的相反走勢，投資者可留意其關聯度

會否保持。

個股方面，近日有投資者查詢個別二三線資源股的窩輪部署，相比起市場熱炒的大名藍籌股

，這些股份的流通量、對沖難度及引伸波幅定價都有機會較高，相對風險更大，因此投資者入場

前要多加留意。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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