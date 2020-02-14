《專家之言－張穎群》內地疫情變化繼續留意，港股難獨善其身

《專家之言》美國聯儲局主席鮑威爾在國會演說時提出，正密切留意中國新型冠狀病毒疫情

如何發展，因為疫情除影響中國經濟外，同時亦會影響美國或全球經濟增長。但他沒有言明對本

土經濟影響有幾深，僅表示現時美國經濟仍然溫和增長，目前購買債券的行動令到市場流動性充

裕，但現正準備減慢步伐，並逐步退出回購操作的行動。同時，他亦提出要預備解決年復上升的

赤字及國債問題，預防出現經濟衰退時，也有更大的空間去尋找應對策略，並警告議員，要將預

算或支出保持在合理水平。

美國第三大電訊商Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ準備以２６５億美元收購第四大同業Ｓｐｒｉｎｔ之交

易獲得法院批准，消息刺激兩股價急升。Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ高見９６﹒２７美元，創出５２周新

高；而Ｓｐｒｉｎｔ更大升至高見８﹒７８美元，創出歷史高位。同時帶動美股三大指數再創出

歷史高位。

美股周內屢創新高，資金重點投放在金融股及晶片股上，但在經濟前景欠明朗的情況下，加

上晶片股已升至近高位以上，資金似有新轉向。因為全球疫情影響，遠程在家辦公的人數急增，

帶動尚未見有炒作的雲端服務及相關軟件的配套，有資金流入追捧，及網上購物平台板塊亦見開

始熱鬧，而當中的龍頭股可以算是微軟及亞馬遜。年內各企業之雲端服務增長亦見理想。因此，

可以轉向投資相關的股份。



＊經濟數據似見穩，遇上疫情也無奈＊



國家統計局公布２０２０年首月全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）急升５﹒４％，遠高過預

期４﹒９％，為自２０１１年１０月以來最高。當中仍以豬肉價格急升１﹒１６倍為最大升幅，

及遇上春節假期和肺炎疫情而受影響。同月全國工業生產出廠價格指數（ＰＰＩ）升０﹒１％，

為近７個月以來首次回升，並創出自２０１９年５月以來最高。主要是期內開採石油及天然氣大

幅增加，生產價格回落，而出廠價格上升所致。數據反映經濟已略見平穩，但遇上疫情擴散，再

拖累所有。

內地發改委周內通知各疫情地區或疫情防控的相關企業，可以再續發行債券，以配合融資需

求。並鼓勵優良信譽的小型企業聯手合作發行債券。有傳出國內有超過３００多家大小型企業，

正利用因為受到疫情所影響，需要向銀行尋求融資貸款，大概金額超過５７０億元人民幣。地方

政府亦協助企業可以獲得加快審理程序，及優惠利率。需要尋求銀行貸款的企業包括有小米集團

（０１８１０），約５０億元人民幣，用於生產口罩、溫度計等醫療產品。和希望取得４０億元

人民幣融資的美團點評（０３６９０），將用於協助在武漢內醫療人員之免費食物及送貨服務的

支出。

人民銀行上星期在市場上大幅放水超過兩萬億元人民幣，在流動性充裕下，上海同業拆息全

面回落。同時也提早批准地方政府可以發行，新增加的地方債券至１﹒８萬億元人民幣。目前要

重點在疫情防控工作上，再按各疫區情況，推動大小企業早日復工復產。



＊病毒擴散確憂慮，欠缺方向跟高低＊



在疫情嚴重影響下，本港三家發鈔銀行先後暫停多家分行營業時間。問題更影響到個別零售

公司之業務。周大福（０１９２９）、莎莎國際（００１７８）及謝瑞麟（００４１７）等，亦

公布暫停多家分店業務，累計超過７０家分店。由於確診新冠狀病毒肺炎亦可經打邊爐傳染，火

鍋食店即時受到影響，更有個別要暫停火鍋業務。估計短期內相關板塊再難有起色，宜暫避。

恆指上周五（７日）夜期跟隨美股大幅回落而跌破２７０００關口，並以２６９８５近低位

收市。港股周一（１０日）恆指僅低見２７０４４，力守２７０００關口。其後再緊貼美股連日

創新高，及Ａ股市場連升７日而再續造好，港股本周四（１３日）曾高見２７９５３，再度逼近

２８０００關口。但上落幅度頗為狹窄，似有欠缺方向的感覺。目前香港受到疫情影響，對經濟

前景而言，確有點擔心。但在香港上市的企業，內地中資公司佔總體超過７成，所以，始終都要

留意內地疫情如何變化。雖然有個別行業可以依賴自己，但若以整體經濟前景而言，港股實難獨

善其身。要繼續留意內地疫情如何變化及處理。

阿里巴巴（０９９８８）公布業績，多家大型券商齊上調目標價。主要為近日因疫情持續擴

散，帶動遠程辦公軟件及雲端服務需求急增。加上網上購物平台亦見有穩定的增長。旗下龐大的

移動支付螞蟻今服正準備分拆上市。可以在現價２１５元附近追入，中長線皆宜。

《華盛証券 張穎群》

