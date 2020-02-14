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即市新聞

14/02/2020 17:00

《盤後部署》恒指十天線谷底反彈，惟二萬八仍有一定阻力

　　《經濟通通訊社１４日專訊》港股今日走勢反覆向上，全國肺炎確診及死亡人數持續攀升，
恆指今早低開３１點後窄幅上落，隨後本地地產及內房股落鑊炒起，九置（０１９９７）、恆隆
（００１０１）升逾２％，帶動大市氣氛，恆指一度升近二萬八關口，升２３０點高見
２７９６０點，惟尾市升幅再度收窄。最終恆指收報生指數報２７８１５點，升８５點或近半巴
仙，主板成交９５７﹒８３億元，按日跌近一成。國貨收報１０８６３，升２８點或近５％。
　　內地Ａ場同樣造好，上證綜合指數報２９１７點，升１０點或近半巴仙；深證成分指數報
１０９１６點，升５１點或近５％。兩市合共成交８１３０億人元民幣，按日減少６﹒７％。

＊歐盟財長料全球經濟放緩較預期嚴重，摩通購入看空期權作對沖＊

　　外媒報道，一份歐盟文件中透露，歐盟財長警告２０國集團，應做好準備以應對潛在的全球
經濟放緩，因為情況可能比預期更嚴重。分析指在目前全球公共衛生事件的陰霾氣氛底下，歐盟
財長這份文件卻引起了各國擔憂，主要因為文件強調，雖然全球經濟仍然疲弱，但在製造業部分
有企穩跡象，不過貿易局勢緊張、地緣政治局勢仍高度緊張，應立即處理，而２０國仍有責任解
決全球失衡的工作問題。
　　而不少大行的季度操作都被視為散戶跟風指標，摩根大通最近遞交了截至２０１９年１２月
３１日第四季度持倉報告，目前模通持倉總市值達５３６２﹒８５億美元，按季升６﹒７％，新
增持倉２３６４隻股份，減持２３４１隻；五大持倉股份包括標指ＥＴＦ、標指ＥＴＦ看空期權
、微軟、蘋果、亞馬遜，而阿里巴巴更是十大持倉股份的唯一中概股，持倉約２４１６萬股。
　　另外，摩通似乎看淡大市，前五大買入股份包括標指ＥＴＦ看空期權與蘋果看空期權，意味
摩通認為美股短期或現回吐，因此購入相關期權對沖。

＊港股短期受制於二萬八，還看重磅股業績能否撐起大市＊

　　恆指今日走勢反覆，呈低開高走格局下，相信短期內仍受新冠肺炎疫情所左右，受制於二萬
八關口。但觀看恆指移動平均線，１０天線近日谷底反彈向上，且升穿百天線，假如能繼續向上
突破，可能是大市轉好指標，但仍需關注３月份業績期各藍籌的走勢表現，但相信重磅股騰訊
（００７００）及友邦（０１２９９）表現不錯，因近期股價急升可能是大行反映其預測業績表
現，但仍需根據其所公布的業績為準。（ｕｌ）

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