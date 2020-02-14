  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2020 08:24

《國際要聞》約翰遜改組內閣，財長賈偉德辭任，撤換北愛事務大臣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》英國首相約翰遜宣布改組政府內閣，外相藍韜文獲留任，不過
市場預計獲留任的財長賈偉德宣布辭任，由財政部首席秘書辛偉誠接任。賈偉德未有指及辭職原
因，但有傳因為賈偉德拒絕約翰遜要求，解僱團隊顧問。
　　備受讚賞的北愛爾蘭事務大臣施俊安意外遭撤換，另外多名女性內閣亦被撤換，包括
商業、能源及工業大臣利雅華、房屋大臣麥蔚宜、環境大臣韋莉雅。（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態14/02/2020
80歲婦染疫去世 無外遊紀錄 日本首宗
FOCUS13/02/2020
【FOCUS】湖北確診激增時機巧 最高層「四連會」堪關注
生財有道13/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米短線14元前獲利
國際動態13/02/2020
【武漢肺炎】富達：現時推測疫情會否觸發全球經濟衰退為時尚早
中國故事13/02/2020
【武漢肺炎】衛健委：湖北疫情局部暴發地立即採取和武漢同等措施
生財有道13/02/2020
【武漢肺炎】全港學校繼續停課 不早於3月16日復課
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金