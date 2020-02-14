《國際要聞》約翰遜改組內閣，財長賈偉德辭任，撤換北愛事務大臣

《經濟通通訊社１４日專訊》英國首相約翰遜宣布改組政府內閣，外相藍韜文獲留任，不過

市場預計獲留任的財長賈偉德宣布辭任，由財政部首席秘書辛偉誠接任。賈偉德未有指及辭職原

因，但有傳因為賈偉德拒絕約翰遜要求，解僱團隊顧問。

備受讚賞的北愛爾蘭事務大臣施俊安意外遭撤換，另外多名女性內閣亦被撤換，包括

商業、能源及工業大臣利雅華、房屋大臣麥蔚宜、環境大臣韋莉雅。（ａｌ）

