《國際要聞》約翰遜改組內閣，財長賈偉德辭任，撤換北愛事務大臣

《經濟通通訊社１４日專訊》英國首相約翰遜宣布改組政府內閣，外相藍韜文獲留任，不過
市場預計獲留任的財長賈偉德宣布辭任，由財政部首席秘書辛偉誠接任。賈偉德未有指及辭職原
因，但有傳因為賈偉德拒絕約翰遜要求，解僱團隊顧問。
備受讚賞的北愛爾蘭事務大臣施俊安意外遭撤換，另外多名女性內閣亦被撤換，包括
商業、能源及工業大臣利雅華、房屋大臣麥蔚宜、環境大臣韋莉雅。（ａｌ）
|國際動態14/02/2020
80歲婦染疫去世 無外遊紀錄 日本首宗
|FOCUS13/02/2020
【FOCUS】湖北確診激增時機巧 最高層「四連會」堪關注
|生財有道13/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米短線14元前獲利
|國際動態13/02/2020
【武漢肺炎】富達：現時推測疫情會否觸發全球經濟衰退為時尚早
|中國故事13/02/2020
【武漢肺炎】衛健委：湖北疫情局部暴發地立即採取和武漢同等措施
|生財有道13/02/2020
【武漢肺炎】全港學校繼續停課 不早於3月16日復課
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰