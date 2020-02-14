【華為風波】美商務部延華為臨時許可４５日，司法部提新刑事指控

《經濟通通訊社１４日專訊》美國商務部周四（１３日）宣布，中國電訊設備商華為的臨時

許可延長４５日，禁止美國供應商採購華為零件的禁令亦延後。

商務部表示，今次延長能讓農村地區的電信供應商尋找華為替代方案，並安全地運行現有網

絡。

不過美國司法部同日於紐約東區地區法庭提出新刑事指控，指華為過去數十年盜竊智識產權

，華為目前亦涉嫌違反美國對伊朗和北韓制裁私的刑事指控。（ａｌ）

