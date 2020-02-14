《談國論企－黎偉成》復工復產保供給挺企業穩經濟

《談國論企》新型肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９在大江南北肆虐多時，中國國務院總理李克強

在２０２０年２月１１日主持召開國務院常務會議，進一步部署在全力以赴抓好疫情防控同時，

還強調要「加強經濟運行調度和調節，更好保障供給」，兩條腿走路的政策與策略是相當正確的

，可在一定程度反映出中防疫症防控工作取得予人以信心的初步成效。但復工復產工作要確保疫

情受控減弱滅絕，二者得取得高度的精確平衡和安全，穩中求勝。



＊建議國務院強化支持醫療醫藥科研＊



會議十分明確地指出，此為按照中央應對疫情工作領導小組部署和國務院聯防聯控機制要求

，在「切實造好各項防控工作」的同時，要「有序推進企業復工復產」，政策和策略相當正確，

因現時肆虐中國和世界多個地方的肺炎疫情，是屬於從來未有爆發過的新冠狀型，使控與滅有高

難度，但情況未有進一步惡化，治愈者多而確疹者有縮減趨勢，就得根據不同地方的不同情況，

作出適度的調節，使工商農服務等業生產、交通運輸逐步有序的恢復運作，確保國民經濟受損的

程度減至最低，而最重要者為：重點醫療防控物資供應量快速提升，生活必需品市場供應總體充

裕，煤電油氣等能源得到較好保障，以及避免大規模人流。

國務院此番會議提出的八大項要求，最首要的為第（一）條的「分類有序」的策略和做法，

推動企業復工復產，而（Ｉ）對疫症中心的湖北省，要求是當前首要任務是全力抓好疫情防控，

同時要保證疫情防控、城市運行等必需的相關企業正常運轉，落實生活必需品供應。其他（２）

省份要根據實情分類精準防控，特別是感染人數較少的大多數地市要有序推動復工復產。

復工復產的重點，當然是為了如第（二）條所指的推動「重點醫療防控物資生產企業盡快達

產」，要是相關企業能夠達產，甚至超產，就會強化抗疫的能力和效應，故國務院指出要：協調

解決設備、人工、資金、原輔料等問題，加強供需精準對接和統一調配，確保一線防控需要。建

議國務院考慮加大對大學醫科、專業醫藥科研機構甚至醫藥企業、醫院的醫療醫藥研究的支持，

解短困，擬長計，以確保人民的健康，甚至在疫症侵襲之時迅強有力的應變力量。

惹人注目的，有第（四）條的各地各部門要建立應對疫情專項幫扶機制，主要任務有：紓解

企業特別是民營、小微企業困難。通過減免國有物業房租、下調貸款利率、延期還本付息、完善

稅收減免政策時，實施臨時性支持措施。凡此，皆屬很有必要的措施，因民營企業和經營在國民

經濟扮演相當重要的角色，並可見於民企進出口於２０１９年全年在全國進出口貿易，所佔比重

高達４２﹒７％和較對上一年之數上升３﹒１個百分點，而小微企業是創業甚至創新的來源之所

在，當然要積極支持。



＊防大規模裁員支持民營小微企＊



其他要求有：第（三）條的制定方案有序組織務工人員返崗。主要勞務輸出地與輸入地要造

好農民工等重點人群返崗的對接和服務。糾正對外來車輛和人員「一刀切」勸返等做法。

人員返崗後有保證，便會達致如第（五）條的落實地方「菜籃子」、「米袋子」負責制，加

強糧油菜和肉蛋奶等生活必需品生產供應和運輸暢通。第（六）條的強化煤電油氣運保障，切實

保障重要交通幹線及關鍵物流樞紐正常運行，疫情較輕地區要造好防疫前提下，有序恢復公路客

運班線、城市公交等服務。第（七）條的推動重大項目盡早開工和建設。各地要加快項目前期工

作，造好用工、土地、資金、用能等保障。

至於第（八）條的「高度關注就業問題，防止大規模裁員」，乃因疫情嚴重，使企業停工停

產，受損不輕，要裁員，是可以想見之事，而國務院亦不拒絕企業有裁員之舉，只是希望不要大

規模裁員，故採取若干措施應對：鼓勵地方綜合運用失業保險基金結餘等資金加大援企穩崗力度

，支持有條件的地方實施緩繳或返還部分社保費等政策。引導因疫情無法外出的農民工參加農村

基礎設施建設和人居環境外善。

會議強調，在加強疫情防控工作的同時，要統籌推進經濟社會發展各項任務，造好「六穩」

工作，加強經濟運行調度和調節，及時出台和落實相關政策，維護經濟社會正常運行。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

