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14/02/2020 09:26

《中資異動》中芯開漲３％高盛升目標，上季純利按年漲近２﹒４倍

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中芯國際（００９８１）市前升３﹒１２％，報１７﹒８２元
兼創約１５年新高；成交約３０８萬股，涉資５４８９萬元。
　　該公司上日（１３日）公布，截至去年１２月底止第四季，純利為８８７３﹒５萬美元，按
季倒退２２﹒９％，按年則飆升２﹒３５倍；每股普通股基本盈利０﹒０２美元。
　　期內，收入約８﹒３９億美元，按季及按年分別升２﹒８％及６﹒６％，主要由於季內晶圓
付運量增加所致。毛利率為２３﹒８％，按季及按年分別升３個百分點及６﹒８個百分點。第四
季產能利用率為９８﹒８％。
　　中芯預期，今年首季收入將按季持平至升２％；毛利率介乎２１％至２３％。
　　另外，中芯雖然獲瑞信上調目標價由１０﹒２元至１３元，但評級由「中性」降為「跑輸大
市」；高盛則升其目標價由１８﹒４元至２０﹒８元，維持「買入」評級別。
　　現時，恆生指數報２７６９８點，跌３１點或跌０﹒１１％，主板成交２０﹒５７億元。國
企指數報１０８０９點，跌２５點或跌０﹒２４％。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　（００９８１）　　１７﹒８２０元　　　升３﹒１２％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　１１５﹒０００元　　　升１﹒５９％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　　６﹒２６０元　　　無升跌
　　腦洞科技　　（０２２０３）　　　０﹒２７５元　　　無升跌
　　康特隆　　　（０１９１２）　　　３﹒１１０元　　　無升跌
　　華虹半導體　（０１３４７）　　２０﹒３００元　　　跌９﹒９８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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