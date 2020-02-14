《中資異動》中芯開漲３％高盛升目標，上季純利按年漲近２﹒４倍

《經濟通通訊社１４日專訊》中芯國際（００９８１）市前升３﹒１２％，報１７﹒８２元

兼創約１５年新高；成交約３０８萬股，涉資５４８９萬元。

該公司上日（１３日）公布，截至去年１２月底止第四季，純利為８８７３﹒５萬美元，按

季倒退２２﹒９％，按年則飆升２﹒３５倍；每股普通股基本盈利０﹒０２美元。

期內，收入約８﹒３９億美元，按季及按年分別升２﹒８％及６﹒６％，主要由於季內晶圓

付運量增加所致。毛利率為２３﹒８％，按季及按年分別升３個百分點及６﹒８個百分點。第四

季產能利用率為９８﹒８％。

中芯預期，今年首季收入將按季持平至升２％；毛利率介乎２１％至２３％。

另外，中芯雖然獲瑞信上調目標價由１０﹒２元至１３元，但評級由「中性」降為「跑輸大

市」；高盛則升其目標價由１８﹒４元至２０﹒８元，維持「買入」評級別。

現時，恆生指數報２７６９８點，跌３１點或跌０﹒１１％，主板成交２０﹒５７億元。國

企指數報１０８０９點，跌２５點或跌０﹒２４％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際 （００９８１） １７﹒８２０元 升３﹒１２％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） １１５﹒０００元 升１﹒５９％

上海復旦 （０１３８５） ６﹒２６０元 無升跌

腦洞科技 （０２２０３） ０﹒２７５元 無升跌

康特隆 （０１９１２） ３﹒１１０元 無升跌

華虹半導體 （０１３４７） ２０﹒３００元 跌９﹒９８％

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（ｋｓ）

