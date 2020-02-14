《異動股》華虹半導體（１３４７）挫一成，去年純利按年跌１１％

《經濟通通訊社１４日專訊》華虹半導體（０１３４７）現價跌９﹒９８％，報２０﹒３元
，失守十天線（約２１﹒３２８元）及廿天線（約２１﹒２１２元）；成交約１１６萬股，涉資
２３６１萬元。
華虹半導體公布，集團去年純利１﹒６２億美元，按年下跌１１﹒４％，每股基本盈利０﹒
１２６元。第四季度純利２６１８﹒６萬美元，按年下跌４６﹒５％。
現時，恆生指數報２７６９８點，跌３１點或跌０﹒１１％，主板成交２０﹒５７億元。國
企指數報１０８０９點，跌２５點或跌０﹒２４％。
上證綜合指數報２８９９點，跌６點或跌０﹒２１％，成交２４﹒３８億元人民幣。
深證成份指數報１０８５４點，跌９點或跌０﹒０９％，成交４６﹒６７億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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華虹半導體 （０１３４７） ２０﹒３００元 跌９﹒９８％
中芯國際 （００９８１） １７﹒８２０元 升３﹒１２％
ＡＳＭ太平洋（００５２２） １１５﹒０００元 升１﹒５９％
上海復旦 （０１３８５） ６﹒２６０元 無升跌
腦洞科技 （０２２０３） ０﹒２７５元 無升跌
中電華大科技（０００８５） ０﹒８００元 無升跌
瑞鑫國際集團（００７２４） ０﹒０５０元 無升跌
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（ｆｚ）