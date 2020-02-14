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14/02/2020 09:28

《異動股》華虹半導體（１３４７）挫一成，去年純利按年跌１１％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》華虹半導體（０１３４７）現價跌９﹒９８％，報２０﹒３元
，失守十天線（約２１﹒３２８元）及廿天線（約２１﹒２１２元）；成交約１１６萬股，涉資
２３６１萬元。
　　華虹半導體公布，集團去年純利１﹒６２億美元，按年下跌１１﹒４％，每股基本盈利０﹒
１２６元。第四季度純利２６１８﹒６萬美元，按年下跌４６﹒５％。
　　現時，恆生指數報２７６９８點，跌３１點或跌０﹒１１％，主板成交２０﹒５７億元。國
企指數報１０８０９點，跌２５點或跌０﹒２４％。
　　上證綜合指數報２８９９點，跌６點或跌０﹒２１％，成交２４﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１０８５４點，跌９點或跌０﹒０９％，成交４６﹒６７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹半導體　（０１３４７）　　２０﹒３００元　　　跌９﹒９８％
　　中芯國際　　（００９８１）　　１７﹒８２０元　　　升３﹒１２％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　１１５﹒０００元　　　升１﹒５９％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　　６﹒２６０元　　　無升跌
　　腦洞科技　　（０２２０３）　　　０﹒２７５元　　　無升跌
　　中電華大科技（０００８５）　　　０﹒８００元　　　無升跌
　　瑞鑫國際集團（００７２４）　　　０﹒０５０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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