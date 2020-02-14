《異動股》瑞聲（０２０１８）挫逾３％，蘋果供應鏈料或遷台生產

《經濟通通訊社１４日專訊》瑞聲（０２０１８）現價跌３﹒２２％，報５７﹒１元，盤中

低見５７﹒０５元，跌穿十天線（約５８﹒３１０元）；成交約２２４萬股，涉資１﹒２９億元

。暫表現最差藍籌。

內地受新型肺炎疫情影響，不少工廠尚未能復工，台媒引述供應鏈內部猜測，蘋果可能會將

廉價版手機「ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ ２」的生產轉移到台灣，以免生產受到內地疫情影響。而將

於下半年推出的ｉＰｈｏｎｅ １２原定本月進入工程驗證測試階段，惟受疫情影響，

ｉＰｈｏｎｅ １２或需要延後量產。

另外，台灣鴻海精密附屬富智康集團（０２０３８）現價升０﹒７９％，報１﹒２８元；成

交約７４萬股，涉資９５萬元。

現時，恆生指數報２７８３１點，升１０１點或升０﹒３７％，主板成交１５４﹒４２億元

。國企指數報１０８６８點，升３３點或升０﹒３１％。

上證綜合指數報２９０４點，跌１點，成交５２７﹒１８億元人民幣。

深證成份指數報１０８８８點，升２４點或升０﹒２２％，成交９４２﹒５０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ５７﹒１０元 跌３﹒２２％

丘鈦科技 （０１４７８） １１﹒２８元 跌１﹒５７％

舜宇光學 （０２３８２） １３０﹒７０元 跌０﹒９８％

比亞迪電子（００２８５） １６﹒０８元 跌０﹒６２％

高偉電子 （０１４１５） ２﹒０９元 跌０﹒４８％

鴻騰精密 （０６０８８） ２﹒４７元 跌０﹒４０％

富智康集團（０２０３８） １﹒２８元 升０﹒７９％

通達集團 （００６９８） ０﹒８９元 升１﹒１４％

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（ｆｚ）

