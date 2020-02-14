【聚焦數據】統計局：去年全國規模以上文化企業營業收入增７％

《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局公布，據對全國５﹒８萬家規模以上文化及相關產
業企業調查，２０１９年，上述企業實現營業收入８﹒６６萬億元（人民幣﹒下同），按可比口
徑計算比上年增長７％，保持平穩較快增長。文化行業全部實現正增長。
在文化及相關產業９個行業中，新聞信息服務、文化投資運營、創意設計服務分別增長
２３％、１３﹒８％、１１﹒３％，增速均超過１０％。（ｅｗ）
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