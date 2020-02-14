【抗疫維穩】銀保監：對湖北等小微企業可以適當再下調貸款利率

《經濟通通訊社１４日專訊》銀保監普惠金融部主任李均鋒表示，小微企業現金流困難，還

貸難，出台了一系列政策，增加信貸供給。要求對受困企業加強續貸支持，要做到應貸盡貸。

他指出，銀保監和銀行一直在推動降低小微企業的融資成本。對湖北省等受疫情影響比較大

的小微企業，可以適當再下調貸款利率。對面臨困難的小微企業，銀行和企業應合理協商還款和

還本付息的方式，共渡難關。鼓勵倡導銀行踐行社會責任，適當減收一段時間的貸款利息。堅決

杜絕銀行在貸款中對小微企業亂收費的行為。（ｅｗ）

