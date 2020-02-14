《午市前瞻》疫情有回落跡象惟已反映，港股短期料難上２８０００

《經濟通通訊社１４日專訊》內地新冠肺炎按日新增確診病例回落，港股低開後跟隨Ａ股造

好，一度升逾２００點，惟再戰２８０００仍未果，半日高收逾１００點，逼近２７９００。

市場對內地新冠肺炎憂慮重燃，拖累隔晚外圍股市下跌，恆指今早低開３１點報２７６９８

，跌幅曾經稍稍擴大至２７９６５，為已是半日最低位，其後在內銀、友邦、騰訊助力下升幅擴

大，臨近半日尾市，一度高見２７９６０，升幅達２３０點，半日最終收升１６５點或升０﹒６

０％，報２７８９５，主板成交５２８﹒６５億元。國企指數收報１０９００，升０﹒６０％或

升６４點。

Ａ股早市全線向上，滬綜指升０﹒５２％，報２９２１點，２９００失而復得；深成指升０

﹒７９％，至１０９４９；兩市半日成交４８２３億元人民幣。



＊內銀重磅撐市，創科最佳藍籌＊



內地下周迎來鼠年首個貸款市場報價利率（ＬＰＲ），市場相信很大機會向下調；加上，北

水持續追入內銀，帶動股價集體向上。建行（００９３９）及工行（０１３９８）分別升近１％

，報６﹒５元及５﹒５４元。中行（０３９８８）升１﹒２５％，報３﹒２３元；至於農行（０

１２８８）則走高１﹒２７％，報３﹒１８元。

重磅股方面，騰訊（００７００）獲花旗祝福，繼續給予「買入」評級，儘管目標價看４２

４元，與現價水位不多，騰訊今日仍再挑戰２０個月新高，高見４２０元，半日收報４１９元，

抽高０﹒６２％。友邦（０１２９９）反彈１﹒１８％，報８１﹒１５元；匯控（００００５）

升０﹒４２％，報５９﹒７元；港交所（００３８８）微升０﹒２２％，報２６９﹒４元；中移

動（００９４１）逆市跌１﹒１４％，報６５﹒３元。

內地下調部分美國貨品關稅今日生效，創科（００６６９）高收２﹒３１％，報７０﹒８元

，為表現最佳藍籌。藍籌醫藥股見反彈，中生製藥（０１１７７）揚２﹒２４％，報１１﹒８６

元；石藥（０１０９３）上升１﹒６％，報１９﹒０４元。



＊業績股全線下挫，阿里微軟華虹挫一成＊



多隻股份上日收市後放榜，其中，阿里巴巴（０９９８８）第三季多賺５８％，惟集團主度

張勇強調疫情帶來挑戰及機遇，阿里半日軟０﹒６４％，報２１５﹒８元。

中芯（００９８１）去年第四季多賺２﹒３５倍，惟按季倒退近２３％。儘管績後普遍獲大

行升目標價，其中，高盛看２０﹒８元，但礙於其上日績前炒高逾６％，今日則先高後回，見過

１７﹒９２元後回吐，半日收報１６﹒５８元，挫４﹒０５％。

同業華虹半導體（０１３４７）全年盈利跌１１％，股價半日大瀉１０﹒６４％，報２０﹒

１５元。電盈（００００８）全年賺近７億，末期息增加３％，惟股價仍軟０﹒２１％，報４﹒

７９元。



＊地產收租續強，物管股再破頂＊



本地地產及收租股則繼續有追捧，九置（０１９９７）攀升２﹒０５％，報４２﹒３元；新

地（０００１６）高收１﹒８５％，報１１５﹒９元；恆隆（００１０１）走高１﹒５７％，報

１８﹒１元；恆地（０００１２）上揚１﹒３６％，報３７﹒４元。港鐵（０００６６）屯馬線

一期今日通車，股價半日回升１﹒２２％，報４５﹒７元，重上廿天及五十天線。

物管股繼續破頂潮，佳兆業美好（０２１６８）抽升７﹒２３％，報２５﹒９５元；奧園健

康（０３６６２）攀高６﹒８３％，報７﹒５１元；新城悅服務（０１７５５）漲５﹒４５％，

報１７﹒４元；中海物業（０２６６９）揚３﹒５３％，報６﹒１６元；四股全線創上市新高。



＊瑞聲最差藍籌小米回吐，吉利廣汽數據差齊低收＊



蘋果手機據稱延遲發布的消息繼續為手機相關股帶來陰霾，瑞聲（０２０１８）挫３﹒２２

％，報５７﹒１元，為半日最差藍籌；舜宇（０２３８２）跟跌０﹒９１％，報１３０﹒８元。

小米集團－Ｗ（０１８１０）旗艦手機最平３９９９元人民幣，惟已是歷來最貴，加上上日經已

抽高逾３％，今日半日回吐１﹒２％，報１３﹒２２元。

部分汽車股公布１月銷量數據，吉利（００１７５）上月銷量跌２９％，半日低收０﹒６８

％，報１４﹒５元。廣汽（０２２３８）上月銷量跌１６％，收挫２﹒０５％，報８﹒５９元。

贛鋒鋰業（０１７７２）獲中金大幅調高約１倍目標價，半日揚２﹒６５％，報３４﹒８元。至

於同業洛鉬（０３９９３）目標價則上調至５﹒２６元，半日收報４﹒０８元，抽升７﹒６５％

。



＊黃偉豪：阿里巴巴回調到２１０元，可吸納作長線＊



市場逐漸消化近日新冠肺炎確診人數激增的消息，加上國務院總理李克強要求有序恢復正常

生產秩序，Ａ股今早走高，港股今早輕微低開後回升。中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟通通

訊社》表示，雖然上日湖北突然將臨床病例納入確診，令新增病例激增，但新增病例僅４０００

多宗，增速有所回落。若撇除臨床病例，確診人數有在減少。他認為，市場對疫情憂慮紓緩利好

港股，但要留意，港股從低位２６１５０點反彈，累計升幅約有１７００點，相信已完全反映消

息，若無更大利好消息，短期港股難上２８０００。另外，還需要留意下周四（２０日）人行公

布的ＬＰＲ，市場憧憬將有所下調，或能成為港股的上升動力。

另外，昨晚阿里巴巴公布第三季度淨利潤升逾５８％，符合市場預期，惟本日股價偏軟。黃

偉豪指，市場仍然擔憂其績後展望，雖作為電商平台龍頭，卻對內地零售看淡。他亦指出，阿里

巴巴是電商的主要提供平台，疫情令內地民眾未能復工，商家或出現缺貨及寄貨難問題，將影響

本季業績表現，因此市場持謹慎態度。另外，不被納入港股通也限制其股價發展。不過黃偉豪指

，長線仍看好阿里巴巴，相信作為行業龍頭反彈強，待其股價回調到２１０元附近可吸納作長線

部署。（ｆｚ、ｋｌ）

