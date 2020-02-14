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即市新聞

14/02/2020 14:35

《美元走勢－羅明立》關注英鎊５０天線１﹒３０８０的表現

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　美元╱日圓　　　　１０９．９１　　　１０９．７５　　　１０９．７７　
　　　歐元╱美元　　　　１．０８４２　　　１．０８２７　　　１．０８３５　
　　　英鎊╱美元　　　　１．３０４９　　　１．３０４０　　　１．３０４５　
　　　美元╱瑞郎　　　　０．９８０２　　　０．９７９１　　　０．９８００　
　　　美元╱港元　　　　７．７６８７　　　７．７６４９　　　７．７６６８　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　
　　《美元走勢》美國公布１月份消費物價指數（ＣＰＩ）按月上升０﹒１％，略低於預期的
０﹒２％，不過，按年計，指數上漲２﹒５％，高於分析師預期的２﹒４％，更創下２０１８年
１０月以來最大升幅。另外，扣除食品及能源價格的核心ＣＰＩ按年增長亦達２﹒５％，亦高於
預期的２﹒４％。美國通脹升溫，降低投資者對美聯儲於年內減息的預期，支持美匯短線向上。
　　英國首相詹森宣布重組內閣的安排，最令人意外是財相賈偉德離任，並由原財政部首席秘書
辛偉誠接任，分析師認為新任財相很可能於下月公布的財政預算案中擴大開支，以刺激英國的經
濟，令英倫銀行減息的壓力減輕，消息支持英鎊短線向上，關注５０天線１﹒３０８０的表現。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒３０２０　　　１﹒２８８０　　　１﹒３０８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３３３０　　　１﹒３２００　　　１﹒３３８０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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