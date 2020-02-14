《美元走勢－羅明立》關注英鎊５０天線１﹒３０８０的表現

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９．９１ １０９．７５ １０９．７７

歐元╱美元 １．０８４２ １．０８２７ １．０８３５

英鎊╱美元 １．３０４９ １．３０４０ １．３０４５

美元╱瑞郎 ０．９８０２ ０．９７９１ ０．９８００

美元╱港元 ７．７６８７ ７．７６４９ ７．７６６８

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《美元走勢》美國公布１月份消費物價指數（ＣＰＩ）按月上升０﹒１％，略低於預期的

０﹒２％，不過，按年計，指數上漲２﹒５％，高於分析師預期的２﹒４％，更創下２０１８年

１０月以來最大升幅。另外，扣除食品及能源價格的核心ＣＰＩ按年增長亦達２﹒５％，亦高於

預期的２﹒４％。美國通脹升溫，降低投資者對美聯儲於年內減息的預期，支持美匯短線向上。

英國首相詹森宣布重組內閣的安排，最令人意外是財相賈偉德離任，並由原財政部首席秘書

辛偉誠接任，分析師認為新任財相很可能於下月公布的財政預算案中擴大開支，以刺激英國的經

濟，令英倫銀行減息的壓力減輕，消息支持英鎊短線向上，關注５０天線１﹒３０８０的表現。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３０２０ １﹒２８８０ １﹒３０８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３３３０ １﹒３２００ １﹒３３８０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

