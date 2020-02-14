【香港政情】劉江華今晤區議會主席，討論會議安排

本港疫情持續擴散，港府宣布未來兩周，包括區議會在內的政府諮詢和法定組織不會開會。

據悉，民政事務局局長劉江華今日將與１８區區議會主席會面，討論疫情下的會議安排。

對於政府一刀切暫停區議會會議兩周，民主派區議員不滿，認為政府未有諮詢區議會就下決

定，是僭越了《區議會條例》賦予區議會主席召開會議的職權。他們早前曾就開會安排，要求與

政務司司長張建宗會面，但因張工作繁忙，最後派出劉江華及民政事務總署署長謝小華今日與他

們會面。《香港經濟日報》（ｚｚ）

