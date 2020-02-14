本港疫情持續擴散，港府宣布未來兩周，包括區議會在內的政府諮詢和法定組織不會開會。
據悉，民政事務局局長劉江華今日將與１８區區議會主席會面，討論疫情下的會議安排。
對於政府一刀切暫停區議會會議兩周，民主派區議員不滿，認為政府未有諮詢區議會就下決
定，是僭越了《區議會條例》賦予區議會主席召開會議的職權。他們早前曾就開會安排，要求與
政務司司長張建宗會面，但因張工作繁忙，最後派出劉江華及民政事務總署署長謝小華今日與他
們會面。《香港經濟日報》（ｚｚ）
14/02/2020 09:03
【香港政情】劉江華今晤區議會主席，討論會議安排
本港疫情持續擴散，港府宣布未來兩周，包括區議會在內的政府諮詢和法定組織不會開會。
據悉，民政事務局局長劉江華今日將與１８區區議會主席會面，討論疫情下的會議安排。
對於政府一刀切暫停區議會會議兩周，民主派區議員不滿，認為政府未有諮詢區議會就下決
定，是僭越了《區議會條例》賦予區議會主席召開會議的職權。他們早前曾就開會安排，要求與
政務司司長張建宗會面，但因張工作繁忙，最後派出劉江華及民政事務總署署長謝小華今日與他
們會面。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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