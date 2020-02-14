【新股掛牌】澳達控股：目前短期停工對公司影響不大

《經濟通通訊社１４日專訊》澳達控股（０９９２９）主席尹民強於上市儀式後表示，新型
肺炎疫情雖然暫時阻礙工程項目進度，亦未能預計復工時間，需等待澳門政府指示，但相信目前
短期停工對公司業績及入帳影響不大。
他又指，除酒店及博彩行業相關項目外，澳門的基建及維修領域也有不少發展機會，市場亦
欠缺這方面的承辦商，因此會繼續專注當地市場業務，暫時未考慮拓展至其他地區。（ｃｗ）
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