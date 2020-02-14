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14/02/2020 13:40

【武漢肺炎】匯豐一名香港員工親屬確診，員工正接受隔離

　　《經濟通通訊社１４日專訊》外電引述的一份內部備忘錄報道，匯豐周四（１３日）晚間獲
悉該行一名與確診新冠肺炎親屬有過「密切接觸」的香港員工，正接受政府隔離和醫學觀察。匯
豐發言人已證實了備忘錄的內容。
　　自２月１２日以來，該名員工已在家自我隔離；他分別於匯豐中環總行大廈１４樓（１月
３０－３１日及２月３日）及將軍澳辦事處２樓（２月４－１１日）上班；２月４日及之後還曾
搭乘太古至將軍澳的穿梭巴士。
　　匯豐正聯繫可能與該員工有過密切接觸的人員，並要求他們在家隔離１４天。（ｃｌ）

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