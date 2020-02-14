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14/02/2020 17:39

【武漢肺炎】運輸署牌照事務處繼續為市民提供有限度服務

　　《經濟通通訊社１４日專訊》運輸署今日表示，為配合政府昨日（１３日）宣布實施的政府
部門特別上班安排，以減低社交接觸和病毒在社區擴散的風險，運輸署牌照事務處將繼續為市民
提供有限度服務，直至另行通知。
　　金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處將繼續暫停即時申請的櫃位服務，但會處理已預約
的申請，以及市民郵寄或經網上遞交的各類牌照申請（免試簽發香港正式駕駛執照服務除外）。
（ｃｌ）

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