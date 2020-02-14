【企業盈警】亨德利料去年轉盈為虧，蝕不少於３﹒３億人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》亨德利（０３３８９）預期，截至２０１９年年底止之財政年

度內將錄得不低於３﹒３億元（人民幣．下同）淨虧損，相對２０１８年年度純利約６８７０萬

元。

公司表示，虧損主要原因包括香港鐘錶零售業務收入減少、香港零售業務的商譽減值、與香

港零售業務有關的使用權資產及其他物業、廠房及設備的減值及存貨撥備。以上不利因素因香港

下半年社會動盪、旅客人數驟降及消費情緒低迷。（ｔｆ）

