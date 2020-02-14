【疫中送暖】「疫市」生意難捱，地產界銀行界齊出手解困

《經濟通通訊社１４日專訊》武漢肺炎持續肆虐，嚇怕市民出行意欲，令本港早已「元氣大

傷」的旅遊業及零售市道進一步惡化，近期亦相繼傳出有企業要求員工放無薪假期、減薪甚至裁

員的消息。政務司司長張建宗日前已坦言，經營環境短期內難見好轉，預料未來將出現結業潮，

失業率上升。在各行各業都大呼生意難做之際，本港地產界及銀行界率先出手，推出不同措施以

紓緩商戶經營壓力。

涵蓋長實（００００１）、新鴻基地產（０００１６）、恆基地產（０００１２）及太古地

產（０１９７２）等多間大發展商的地產建設商會早前發聲明指，鑑於零售餐飲業當前的困難境

況，將與有需要租戶探討各種可行辦法，包括提供寬減租金等。其後，多間地產商都陸續響應，

當中以恆地援助措施「最有誠意」，旗下商戶最多可獲減租６０％。



＊發展商齊減租度難關，減租幅度介乎二至六成＊



恆地公布，旗下商場受疫情影響的零售、飲食和教育租戶，可獲２月份基本租金減免２０％

至最高６０％；其中教育機構租戶更可延遲及分期繳交租金餘額。新地則表示，將按個別行業或

商戶情況減免２月份基本租金三至五成，初步估計大部分租戶都可受惠。而九龍倉置業

（０１９９７）旗下海港城亦向租戶發電郵指，決定將２月份固定租金下調５０％。

太古地產及港鐵（０００６６）則表態，將會延續去年下半年因應社會事件實施的短期租金

調整方案，同時會因應按個別商戶的實際經營情況來提供援助，以協助租戶維持業務營運。



＊領展斥資８０００萬支援中小企＊



至於作為本港民生商場最大業主的領展（００８２３），則宣布成立８０００萬元「中小商

戶同舟計劃」，同時會因應個別租戶的經營狀況，延續去年下半年所提供的針對性支援，包括分

期繳納租金、豁免罰息及服務費、免租期及租金減免等。



＊多間港銀齊推「還息不還本」等紓困措施



另邊廂，為紓緩中小企及個人資金流壓力，本港多間銀行亦相繼推出抗疫紓困措施，包括提

供「還息不還本」方案及特快審批貸款等。

在三間發鈔行中銀香港（０２３８８）、匯豐銀行及渣打香港所公布的紓困措施中，當中最

為觸目的，莫過於是中銀香港及匯豐先後推出的物業按揭貸款「還息不還本」安排，為期介乎６

個月至１年。值得注意是，中銀香港及渣打香港「還息不還本」措施的適用範圍更包括按揭保險

計劃貸款（ＭＩＰ）。



＊中銀香港推中小企貸款特快審批，３日即可到款＊



中銀香港亦推出中小企抗疫專項貸款計劃，為符合貸款條件的客戶提供綠色審批通道，最快

１日內即可完成審批，３日內落實提款，貸款金額最高為２００萬元。而滙豐亦有提供最高

１０００萬元現金透支額予貿易融資客戶，以讓客戶可應付工資及租金等支出。

此外，匯豐更提供任職「重災區」行業包括航空、酒店、飲食及零售業的個人客戶貸款支援

，上限３萬元，還款期最長兩年。另外，亦會加強人壽及醫療保險保障。（ｙｗ）

