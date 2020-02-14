【武漢肺炎】泛亞國際：自新年假起已暫停中國若干業務營運

《經濟通通訊社１４日專訊》泛亞國際（０６１２８）公布，因應新型冠狀病毒爆發，中國
多個省市已採取公共衛生緊急及外遊限制措施，以預防流行病進一步傳播。而集團在中國若干業
務營運自農曆新年假期起已暫停，至今尚未復工。
公司指，為預防及控制疫情，確保僱員及客戶的健康及安全，公司已遵照政府政策，暫停黑
龍江省雞西的石墨烯生產廠房，以及中國上海及成都的餐廳營運。（ｙｗ）
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