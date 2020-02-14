【匯控預測】市場料匯控受貸款增長放緩等影響，去年盈利將跌１％

《經濟通通訊社記者金雪凝１４日報道》匯控（００００５）將於下周二（１８日）公布去

年全年業績，並計劃同時公布集團最新戰略。據《彭博》綜合券商預測，匯控去年全年經調整稅

前盈利為２１４﹒６２億美元，按年下跌１﹒１８％，而單計第四季的經調整稅前盈利則為

４３﹒５８億美元，按季跌１８﹒５％。市場預料，集團業務表現受到中美貿易戰的不明朗性，

令貸款增長及交易放緩、淨息差收窄等影響。



＊傳不會任命祈耀年為正式行政總裁＊



集團去年第三季列帳基準除稅前利潤按年跌１８％至４８億美元，差過市場預期。近期集團

亦頻頻傳出負面消息。

自范寧在去年８月份公布中期業績當日宣布辭職，時任環球工商金融行政總裁的祈耀年一直

擔任臨時行政總裁至今。他在去年第三季業務投資者電話會議上亦曾經承認自己屬候選人之一，

並透露長期留任是其個人願景。

不過，《金融時報》引述消息人士報道，匯控將不會在宣布戰略計劃的同時，任命祈耀年「

坐正」，成為集團正式的行政總裁。市場認為或有損投資者對集團重組計劃的信心。



＊傳匯控宣布新一輪裁員計劃＊



新任行政總裁仍未出現，裁員消息繼續傳出。此前有消息指集團計劃在公布業績時，一併宣

布新一輪裁員計劃，今次主要涉及高級國際經理，並集中在倫敦業務，亞洲業務受影響的員工較

少，但未知實際裁減人數。

匯控亦計劃下放更多決策權力予更接近市場及客戶的區域經理，並會縮減部分小型市場的業

務，而集團正檢視部分南美洲市場。



＊分析料匯控續公布股份回購，現估值吸引惟宜保持觀望＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍對本通訊社表示，由於息差收窄影響利息收入，加上整體

金融環境變得困難，對非利息收入亦造成壓力，又指集團去年第三季的收入增長率與支出增長率

之差為負２﹒４％，預料第四季都難以好轉。她認為，匯控全年盈利將有輕微下跌。

熊麗萍指，今次業績公布，人事變動是其中一個焦點，她預計祈耀年不會是最終的行政總裁

人選，又指集團遲遲未落實行政總裁人選，市場不免擔心集團難以落實其業務重組計劃，加上目

前市況不佳，或會影響市場信心。她又預料，在目前市況下，集團將會繼續公布股份回購計劃，

但相信規模將少於去年１０億美元的股份回購規模。

她又指，去年本港發生社會運動並持續逾半年，而香港又是集團的主要收入來源，因而令集

團去年已經面對很大挑戰。近期武漢新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，但她相信疫情會過去，若情況

未有持續太長時間，集團表現有望在第二、三季改善。早前匯控股價已由高位調整，目前集團股

價回落至６０元以下，具有一定吸引力，並相信集團業務未如理想的因素早已反映於股價中，未

來股價走勢主要視乎集團的業務策略、人事變動、出售資產等因素。

不過她認為，雖然集團現時估值吸引，但股份始終對經濟較為敏感，經濟環境仍需要一段時

間才會回復，對銀行股及地產股都有一定影響。因此除非投資者計劃長線持有用作收息，否則建

議投資者先保持觀望。

