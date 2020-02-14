【武漢肺炎】立法會取消下周三例會，同日開會讓議員質詢疫情

《經濟通通訊社１４日專訊》立法會秘書處公布，鑑於本港疫情仍然嚴峻，立法會在履行憲

制職能時須減少出席及支援會議人士受感染的風險，立法會主席梁君彥議員今日決定不召開原訂

於下周三（１９日）舉行的立法會例行會議。然而，考慮到議員與公眾對疫情的關注，立法會主

席決定於同日上午１１時至下午２時召開另一立法會會議，讓議員就疫情的事宜提出質詢。政務

司司長將率領相關政策局局長出席會議。（ｂｎ）

