《小傳日記》病例增速跌，魚缸堅如鐵；人行或放水，內銀向上隊！

《小傳日記》神州新冠肺炎目前累計確診病例近６﹒５萬宗，但增速明顯減慢咗，治癒數目

亦都超過１２００人，但可惜朝早Ａ場表現唔好，搞到大隻佬指數低開低開３１點報２７６９８

。但無幾耐Ａ場帶頭反彈，神州錢莊、ＱＱ（００７００）同ＡＩＡ（０１２９９）踢返高，令

大隻佬指數重新升過，最多曾經上過２３０點見２７９６０點，但已經係全日最高位。下晝開始

ＱＱ同神州移動（００９４１）腳軟，搞到魚缸升少咗，但好彩有神州錢莊同本地磚頭頂住。最

終大隻佬指數守得住條牛熊分界線（約２７６８５點），全日收報２７８１５點，升８５點，或

升近半巴仙，主板成交９５７﹒８３億銀減少約一成。國企指數報１０８６３點，升２８點

升幅紉四分一巴仙。

Ａ場同樣有料到，上證綜合指數收報２９１７點，升１０點或升近半個巴仙。深證成份指數

報１０９１６點，升５１點或升近半個巴仙，兩市總成交近８１３０億銀人仔。

大隻藍戰士方面，ＱＱ（００７００）碌低唔夠半巴仙，報４１５銀；友邦（０１２９９）

抽高約半個巴仙，報８０﹒６５銀；大笨象（００００５）彈起２亳子，報５９﹒６５銀；神州

移動（００９４１）插水逾１巴仙，報６５﹒１銀；生發發（００３８８）升唔夠半個巴仙，報

２６９﹒６銀。



＊大行唔買帳阿里無得漲，中芯無運行晶片佬艱難＊



阿里巴巴（０９９８８）上日（１３日）公布第三季業績，按年多賺五成九，但可惜大行唔

買帳，仲連累埋其他新經濟佬滑低，最終全日碌低１巴仙，報２１５銀。花旗早前話肺炎疫情導

致餐館關閉、配送員成本上升等等，美團點評（０３６９０）插低近２巴仙，報１００﹒９銀；

平安好醫生（０１８３３）唔見近３巴仙，報７４﹒２銀；小米（０１８１０）插水２巴仙，報

１３﹒１銀；美圖公司（０１３５７）跪低近２巴仙，報１﹒８９銀。

晶片佬今日無運行呀！中芯（００９８１）同華虹半導體（０１３４７）噚日一齊公布業績

，前者舊年第四季就少賺兩成三，後者舊年純利按年跌一成一。中芯埋單蒸發６巴仙，報１６﹒

２６銀；華虹半導體跪低一成四，報１９﹒３２銀；康特隆（０１９１２）無升跌，報３﹒１１

銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）反而彈起１巴仙，報１１４﹒３銀。



＊今起削關稅出口股下退，人行傳放寬內銀真喜歡＊



神州國務院早前話今日下午起，開始下調對花旗國進口商品嘅關稅，將１０巴仙降到５巴仙

，出口佬可能之前已經炒高，所以出現回吐情況，但創科實業（００６６９）仍彈起逾２巴仙，

報７０﹒９銀，係全日表現最佳藍戰士；德昌電機（００１７９）跌近１巴仙，報１８﹒９２銀

；申洲國際（０２３１３）挫逾１巴仙，報１０６﹒１銀；敏實（００４２５）跪低１巴仙，報

２４﹒７５銀；敏華（０１９９９）跌近１巴仙，報６﹒１３銀。

有人傳神州人行將會調整ＭＰＡ嘅房地產信貸相關考核指標，目的係確保今年新增貸款唔會

低過去年，神州錢莊都借勢攀升，建行（００９３９）踢高逾１巴仙，報６﹒５１銀；工行（０

１３９８）升逾半巴仙，報５﹒５２銀；交行（０３３２８）都漲逾半巴仙，報５﹒１４銀；招

行（０３９６８）升近１巴仙，報３８﹒７銀；中行（０３９８８）彈近１巴仙，報３﹒２２銀

。



＊物管有憧憬股價好堅挺，吉利銷量降股價向下盪＊



神州各地經濟依家都疲弱，賣樓又唔得多咁，大家都憧憬緊政府會唔會有些少政策補貼下普

羅大眾，物管股借勢炒高，佳兆業美好（０２１６８）飛起逾９巴仙，報２６﹒４５銀；奧園健

康（０３６６２）漲近９巴仙，報７﹒６６銀；藍光嘉寶服務（０２６０６）飆逾８巴仙，報５

３﹒１５銀；時代鄰里（０９９２８）彈起半成，報６﹒１３銀；中海物業（０２６６９）升高

近４巴仙，報６﹒１６銀。

一場疫症搞到大家都唔敢出街，砵砵車市道自然差咗好多，吉利（００１７５）公布１月份

銷量得１１﹒１９萬部，按年大跌近三成，連帶其他車佬今日股價都向下盪，吉利跌近１巴仙，

報１４﹒４８銀；比亞迪股份（０１２１１）潛近２巴仙，報４４﹒４５銀；華晨

（０１１１４）跌近１巴仙，報７﹒０７銀；廣汽（０２２３８）挫近２巴仙，報８﹒６１銀。

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