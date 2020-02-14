【政策風向】傳人行擬放寬房貸考核指標，僅考核房產廣義信貸額　

《經濟通通訊社１４日專訊》外電引述知情人士稱，人民銀行擬調整ＭＰＡ（宏觀審慎評估

體系）中的房地產信貸相關考核指標，僅考核房地產廣義信貸，而不再細化考核按揭和開發貸等

具體比例。消息指，具體評核標準方面，人行擬確保今年首季新增貸款同比不得低於去年，並確

保信貸增速保持平穩。

報道引述東北證券分析師張雲凱表示，這項消息意味著人行默許資金流向房地產行業，放鬆

的政策信號非常明確，如果消息得證實，且放鬆力度較大，那麼地產股還有利好空間。（ｅｙ）

