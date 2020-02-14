《股市一周》肺炎疫情影響漸減，港股全周升４１１點，重上牛熊線

《經濟通通訊社１４日專訊》中國新型肺炎疫情仍在延續，市場或開始消化疫情相關消息，

加上美國聯儲局主席鮑威爾對美國經濟前景充滿信心，提振全球股市。港股本周情緒樂觀，雖仍

受內地疫情小幅波動，整體向上，收復廿天線（２７５８７點）、五十天線（２７６５０點）及

二百五十天線（２７６８５點），高見２７９６０點試上兩萬八，全周升４１１點。

周一（１０日），新型肺炎死亡人數正式超越非典肺炎死亡人數，港股低開３１２點報

２７０９２點，隨後內地公布１月ＣＰＩ升５﹒４％高過預期，並創８年高，最終港股收

２７２４１點，跌１６２點。

周二（１１日），國家發改委強調當前首要任務為推動復工復產，緩解市場對於疫情影響中

國經濟的憂慮，港股全日升３４２點收報２７５８３點。

周三（１２日），新型肺炎疫情見緩和，而新增病例亦見明顯下降，港股高開１３３點報

２７７１７點，重上二百五十天線及五十天線。隨後升幅擴大，全日收報２７８２３點，升

２３９點。

周四（１３日），湖北突然修改新冠肺炎確診數字納入機制，將臨床診斷亦納入其中，一日

激增１﹒４萬宗病例，港股高開低走，全日收跌９３點報２７７３０點守牛熊線。

今日，內地新冠肺炎按日新增確診病例回落，Ａ股兩市造好，港股輕微低開後掉頭向上，最

高見２９７６１點，試上兩萬八。最終全日收報２７８１５點，升８５點。

總結一周，港股在２７０４４至２７９６０之間波動，收報２７８１５，全周上升４１１點

或１﹒５％。國指全周在１０５４３至１０９２７上落，收報１０８６３，全周升１５８點或

１﹒４８％。日均主板成交１０６５﹒４１億元跌１６﹒４％。

重磅股方面，騰訊（００７００）全周漲３﹒３１％，報４１５元；友邦（０１２９９）揚

０﹒５６％，報８０﹒６５元；港交所（００３８８）軟０﹒３７％，報２６９﹒６元；中移動

（００９４１）回吐３﹒２７％報６５﹒１元，為跌幅最大國指股；匯控（００００５）揚

３﹒２０％，報５９﹒６５元。



＊內地政策撐房地產，內房、物管標青＊



內地全聯房地產商會呼籲國家在融資方面給予適度支持，帶動內房股走高。碧桂園

（０２００７）本周飆約７﹒６％，報１１﹒０２元，為升幅最大恆指成分股；中海外

（００６８８）抽升６﹒７０％，報２８﹒６５元；潤地（０１１０９）揚４﹒７８％，報

３６﹒２元；融創（０１９１８）大漲１３﹒４４％，報４５﹒１５元，為表現最好的國指股；

龍湖（００９６０）升８﹒４９％，報３７﹒７元。

深圳及杭州因應疫情補貼物業管理服務公司，憧憬補貼政策，物管股尋頂。碧桂園服務

（０６０９８）本周漲７﹒３８％，報３１﹒３元；雅生活服務（０３３１９）走高

１７﹒５４％，報３５﹒８５元；中海物業（０２６６９）亦漲１８﹒６９％，報６﹒１６元；

奧園健康（０３６６２）飆升２７﹒０３％，報７﹒６６元；新城悅服務（０１７５５）上升

２１﹒０５％，報１７﹒６元。

工信部表示，下一步將指導重點水泥企業有序復產，水泥股普偏造好。海螺水泥

（００９１４）本周漲６﹒２７％，報５６﹒８元；華潤水泥（０１３１３）升４﹒９７％，報

９﹒７２元；中國建材（０３３２３）飆１４﹒０３％，報９﹒０２元；亞洲水泥

（００７４３）走高１０﹒２９％，報１１﹒３６元；金隅集團（０２００９）揚６﹒４８％，

報２﹒３元。



＊澳門暫沒有新增確診症，濠賭股回勇＊



澳門過往一周未有新增新冠肺炎確診個案，或能如期重開賭場，濠賭股回勇。銀娛

（０００２７）全周回升４﹒５７％，報５７﹒２元；金沙（０１９２８）揚３﹒７１％，報

４０﹒４５元；美高梅（０２２８２）漲３﹒３５％，報１１﹒７２元；新濠國際發展

（００２００）升２﹒３０％，報１７﹒８２元；澳博控股（００８８０）走高４﹒９１％，報

９﹒６２元。

內地有藥廠宣布成功仿製有效抑制新型肺炎藥，惟藥股個別發展。中國生物製藥

（０１１７７）全周升４﹒８０％，報１１﹒７８元；石藥集團（０１０９３）挫２﹒０６％，

報１９﹒０２元；國藥控股（０１０９９）下滑２﹒２７％，報２５﹒８元；四環醫藥

（００４６０）漲７﹒１４％，報１﹒０５元。

受疫情打擊消費，本周藍籌食品股反覆向下。中國旺旺（００１５１）本周下滑１﹒５６％

，報６﹒３２元；蒙牛乳業（０２３１９）挫４﹒１８％，報２９﹒８元，為跌幅最大恆拍指成

分股；惟其他食品股見回升，康師傅（００３２２）漲５﹒９９％，報１５﹒２元；統一企業

（００２２０）升４﹒５５％，報８﹒７３元；華潤啤酒（００２９１）揚３﹒５７％，報

３９﹒１５元。（ｆｚ）

