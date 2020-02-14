《積金有道－劉家怡》退休規劃Ｈｅａ住做，港人儲備缺口創新高

《積金有道》情人節是不少男女十分重視的日子，很多人都會落足本錢和心思去籌備難忘的

一晚，未敢言Ｈｅａ。如果大家將這份動力延續下來，在進行退休規劃時也能保持這份心思，未

來退休生活相信會更加美滿，可惜我們最新的調查發現，在職港人退休規劃往往Ｈｅａ住做，儲

備缺口創新高，理想退休生活遙遙無期。



＊儲備缺口破２００萬＊



友邦香港最新一期「ＡＩＡ理想退休生活調查」結果顯示，市民在退休規劃上有兩大誤區，

包括「儲得少」及「儲得遲」，近七成人儲備缺口突破２００萬港元大關，創歷次調查新高。

於「儲得少」方面，是次調查發現受訪者每月撥作退休儲蓄或投資金額，較上期跌近一成至

５２８９港元；而在「儲得遲」方面，有近半數受訪者稱目前無明確退休儲蓄或投資計劃，並預

計到４８歲才開始部署；當中又以１８至２４歲的年輕群組最為嚴重，高達６９％受訪者未有明

確的退休儲蓄或投資計劃。

這批「儲備不足」人士，最終或需面對兩大情況：相對調查發現的平均理想退休年齡６１歲

，「儲備不足」人士或要延遲１０年退休，做到７１歲方能退下來；如不欲做到老，到他們退休

時就要大幅降低生活質素，將每月生活費削減近九千港元。無論是上述哪種情況也不是理想的退

休生活。



＊退休部署勿忽略醫療開支＊



此外，我們還留意到受訪者作退休部署時未夠全面，不少人未有將退休後的醫療開支計算在

內。近年醫療費用不斷攀升，升幅往往高於整體物價的增幅，隨著本港人口持續老化，公營醫療

系統負荷只會越來越沉重，可預視市民退休後所面對的醫療開支只會越來越多。調查結果顯示，

２６％受訪者未有或不懂為退休後的醫療費用作預算；即使有作預算，當中５９％未有或不懂為

突發醫療事故（如中風、癌症、心臟病等）作財務準備。大家應當注意，治療這些危疾往往需要

較長時間及涉高昂醫療費用，隨時蠶食退休儲備。



＊及時行動為未來造好準備＊



面對上述情況，建議大家馬上完善退休保障，謹記理財規劃宜「早儲一些」及「多儲一點」

，越早開始準備，越能發揮複息效應的最大效用，切勿太遲才開始部署。尤其對年輕一族而言，

如能及早開始為退休作儲蓄或投資，便可拉長為財富增值的時間。

由以下簡單例子可見，若大家於３０歲時開始為退休作準備，每月儲蓄１０００港元，假設

每年平均投資回報率達５％，至６５歲退休時累積儲蓄將超過１００萬港元；然而若於４０歲才

開始，假設平均回報率不變，但因儲蓄年期較短，以致複息效應的威力大減，最終退休時的累積

儲蓄不足６０萬港元。

希望大家關心愛侶之餘，也不忘為自己的將來花點心思，不能單靠運氣，要及早好好規劃，

才能保障自己及另一半的退休生活。《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

