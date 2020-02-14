《品中資－羅國森》騰訊與阿里，「抗疫股」拍檔

《品中資》內地新型冠狀病毒肺炎的疫情仍然嚴峻。一星期前我寫這稿時，內地確診個案剛

超逾３萬宗，死亡人數６３０人，而香港的確診個案則是２４宗。

但今日寫此稿時，內地確診個案已增至逾６﹒３萬宗，死亡人數增至近１５００人；而香港

的確診宗數也達５３宗。即是說，所有數字都翻了一番以上。

不過，一星期前的恆生指數是２７４９３點（上周四２月６日收市），昨日（１３日）恆生

指數收報２７７３０點，即是「疫市」升了２３７點。

國企指數方面，一星期前是１０７６４點（上周四收市），而昨日國企指數收報１０８３５

點，即是「疫市」升了７１點。

我今日標題的兩隻龍頭股謄訊（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里）又如

何？

去年底時，騰訊的股價３７５﹒６元，疫情在１月２１日顯著惡化，港股開始大幅回落。騰

訊股價在１月２０日時報３９６元，即是疫情惡化前升了５﹒４％。

阿里又如何？去年底時報２０７﹒２元，１月２０日報２２０﹒２元，即是疫情惡化前升了

４﹒８％，只差騰訊少許。



＊兩大龍頭科網股跑贏大市＊



同期的恆生指數升了２﹒１％，國企指數升了１﹒２％。即是這兩隻龍頭科網股都跑贏大市

。

但經歷了３個星期的疫情高峰期又如何？

昨日騰訊收報４１６﹒４元，即是比起１月２０日疫情惡化前的３９６元還要高，如果以去

年底的股價比較，騰訊更累計上升１０﹒８％。

至於阿里，昨日收報２１７﹒２元，即是比疫情惡化前輕微下跌了，但如果以去年底的股價

２０７﹒２元比較，仍然累積上升４﹒８％。這一回，騰訊是比阿里勝一籌了！

指標指數又如何？年初至今計，恆生指數其實微跌了１﹒７％，而國企指數更下跌３％。如

果比較疫情惡化前的高位，跌幅更大。

疫情開始之後，有不少朋友問我，如果想趁低吸納，有甚麼選擇。我即時的反應是，如果不

是貼市的投資者，就選兩隻龍頭科網股已經足夠。事實證明確實如此呢！

一直以來，我都認為，騰訊是一隻不受經濟循環影響的股票。無他，因為她的核心業務是電

腦和手機遊戲，這些消費的金額不算大，即使經濟環境欠佳，收入減少，消費者仍然會樂此不疲

。

原來，我這個觀點在今次疫情中得到超額的體現。正因為今次是傳染病，要有效控制傳染病

的傳播，就要減低與朋友的接觸；那麼，留在家中最好做甚麼？或者說，在家中還可以有甚麼娛

樂？那當然是打機了。

早前內地公布的一些數字顯示，在延長了的農曆年假時，騰訊的幾個熱門遊戲都打入暢銷榜

。有內地券商更估計，這段期間，單是騰訊的皇牌遊戲《王者榮耀》，流水峰值就達到２０億元

（人民幣．下同），創歷史新高。



＊騰訊是疫情受惠股＊



可以想見，騰訊的核心業務不但不受疫情影響業績，反而是受惠股之一。另外，騰訊的一些

雲業務，以及線上辦公室等業務也是受惠的。因此，在疫情中買騰訊是可以很安心的。

至於阿里又如何？阿里剛公布季度業績（截至去年１２月底止的第三季），按非公認會計準

則計算的盈利，阿里第三季賺了４６５億元，增長５６％，核心商業收入繼續有近四成增長，雲

計算收入也首次單季突破１００億元。

不過，我也一向認為，阿里的業務始終較受經濟循環影響，因為她的核心業務是電子商貿。

在疫情嚴峻的時期，絕大部分商業活動都被逼暫停，生意難免受損。

不過，抗疫商品的銷情在這段期間會大增，可以補償一部分的損失。另外，今次疫情也可以

令內地居民的購物模式，即是連日用品也在網上訂購，這也可以彌補部分損失的。同樣地，阿里

的雲業務和線上辦公室業務也會抵銷部分損失的。

事實上，從股價的表現，已經可以反映這兩大龍頭科網股在今次疫情中的受惠或受損程度。

但無論如何，如果大家想找機會買阿里，這次應該有機會了。

我認為，大家最好買齊這對龍頭股，因為她們是抗疫的好拍檔呢！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

