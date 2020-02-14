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即市新聞

14/02/2020 10:13

《品中資－羅國森》騰訊與阿里，「抗疫股」拍檔

　　《品中資》內地新型冠狀病毒肺炎的疫情仍然嚴峻。一星期前我寫這稿時，內地確診個案剛
超逾３萬宗，死亡人數６３０人，而香港的確診個案則是２４宗。
　　但今日寫此稿時，內地確診個案已增至逾６﹒３萬宗，死亡人數增至近１５００人；而香港
的確診宗數也達５３宗。即是說，所有數字都翻了一番以上。
　　不過，一星期前的恆生指數是２７４９３點（上周四２月６日收市），昨日（１３日）恆生
指數收報２７７３０點，即是「疫市」升了２３７點。
　　國企指數方面，一星期前是１０７６４點（上周四收市），而昨日國企指數收報１０８３５
點，即是「疫市」升了７１點。
　　我今日標題的兩隻龍頭股謄訊（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里）又如
何？
　　去年底時，騰訊的股價３７５﹒６元，疫情在１月２１日顯著惡化，港股開始大幅回落。騰
訊股價在１月２０日時報３９６元，即是疫情惡化前升了５﹒４％。
　　阿里又如何？去年底時報２０７﹒２元，１月２０日報２２０﹒２元，即是疫情惡化前升了
４﹒８％，只差騰訊少許。
　
＊兩大龍頭科網股跑贏大市＊
　
　　同期的恆生指數升了２﹒１％，國企指數升了１﹒２％。即是這兩隻龍頭科網股都跑贏大市

　　但經歷了３個星期的疫情高峰期又如何？
　　昨日騰訊收報４１６﹒４元，即是比起１月２０日疫情惡化前的３９６元還要高，如果以去
年底的股價比較，騰訊更累計上升１０﹒８％。
　　至於阿里，昨日收報２１７﹒２元，即是比疫情惡化前輕微下跌了，但如果以去年底的股價
２０７﹒２元比較，仍然累積上升４﹒８％。這一回，騰訊是比阿里勝一籌了！
　　指標指數又如何？年初至今計，恆生指數其實微跌了１﹒７％，而國企指數更下跌３％。如
果比較疫情惡化前的高位，跌幅更大。
　　疫情開始之後，有不少朋友問我，如果想趁低吸納，有甚麼選擇。我即時的反應是，如果不
是貼市的投資者，就選兩隻龍頭科網股已經足夠。事實證明確實如此呢！
　　一直以來，我都認為，騰訊是一隻不受經濟循環影響的股票。無他，因為她的核心業務是電
腦和手機遊戲，這些消費的金額不算大，即使經濟環境欠佳，收入減少，消費者仍然會樂此不疲

　　原來，我這個觀點在今次疫情中得到超額的體現。正因為今次是傳染病，要有效控制傳染病
的傳播，就要減低與朋友的接觸；那麼，留在家中最好做甚麼？或者說，在家中還可以有甚麼娛
樂？那當然是打機了。
　　早前內地公布的一些數字顯示，在延長了的農曆年假時，騰訊的幾個熱門遊戲都打入暢銷榜
。有內地券商更估計，這段期間，單是騰訊的皇牌遊戲《王者榮耀》，流水峰值就達到２０億元
（人民幣．下同），創歷史新高。
　
＊騰訊是疫情受惠股＊
　
　　可以想見，騰訊的核心業務不但不受疫情影響業績，反而是受惠股之一。另外，騰訊的一些
雲業務，以及線上辦公室等業務也是受惠的。因此，在疫情中買騰訊是可以很安心的。
　　至於阿里又如何？阿里剛公布季度業績（截至去年１２月底止的第三季），按非公認會計準
則計算的盈利，阿里第三季賺了４６５億元，增長５６％，核心商業收入繼續有近四成增長，雲
計算收入也首次單季突破１００億元。
　　不過，我也一向認為，阿里的業務始終較受經濟循環影響，因為她的核心業務是電子商貿。
在疫情嚴峻的時期，絕大部分商業活動都被逼暫停，生意難免受損。
　　不過，抗疫商品的銷情在這段期間會大增，可以補償一部分的損失。另外，今次疫情也可以
令內地居民的購物模式，即是連日用品也在網上訂購，這也可以彌補部分損失的。同樣地，阿里
的雲業務和線上辦公室業務也會抵銷部分損失的。
　　事實上，從股價的表現，已經可以反映這兩大龍頭科網股在今次疫情中的受惠或受損程度。
但無論如何，如果大家想找機會買阿里，這次應該有機會了。
　　我認為，大家最好買齊這對龍頭股，因為她們是抗疫的好拍檔呢！
《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

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